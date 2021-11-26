Balıkesir Teknokent, Tekno- Girişimci Gençlik Zirvesi’nde

TeknoGirişimci Gençlik Zirvesi (StartITup’21) 2326 Kasım 2021 tarihleri arasında Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen TeknoGirişimci Gençlik Zirvesi (StartITup’21) 2326 Kasım 2021 tarihleri arasında Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi.

Teknoloji ve girişimcilik üzerine konferans, panel, atölye çalışması ve teknoloji yarışmalarının yer aldığı zirve ve Fuarda , Balıkesir Teknokent’te faaliyet gösteren 34 firmadan Savunma Sanayii, Yazılım, Dijital Oyun Geliştirme, Yapay Zeka, Dijital İçerik üretme, Kimya ve Makine ArGe konusunda proje yürüten 13 firma ilk kez görücüye çıktı.

Lise ve üniversite öğrencileri, mezunlar ve genç girişimcilerin katılım sağladığı il protokolünün de yoğun ilgi gösterdiği fuarda Balıkesir Teknokent’te faaliyet gösteren firmaların ürün stantları büyük ilgi gördü. Bazı Teknokent firma sahipleri girişim ve başarı hikayelerini Zirve’de konuşmacı olarak gençlerle paylaştı.

Balıkesir Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Teknokent firmalarının ürün standlarına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade ederken benzer bir organizasyonu Teknokent’te faaliyet gösteren tüm firmaların katılımıyla, Teknokent’te yürütülen projeleri Balıkesir Sanayici ve İş Adamları’yla tanıştırmak için 2022 yılının ilk aylarında düzenlemeyi düşündüklerini ifade etti.

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