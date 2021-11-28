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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahin Boran “Antandrostaki Kimmerya” ile Kuzey Ege’yi anlattı

İHA

Şahin Boran “Antandrostaki Kimmerya” ile Kuzey Ege’yi anlattı

Balıkesir’in, Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıkta yer alan tarihi Antandros kenti, ÖğretmenYazar Şahin Boran’ın günümüzde yaşayan karakterlerle kaleme aldığı kitabıyla yepyeni bir soluk kazandı.
Truva Savaşları ve öncesinde, Ön Türkler olarak adlandırılan İskitler’in baskısıyla Anadolu’ya giren Kimmerler ile Amazonların Antandros ve çevresinde uzun yıllar yaşadıkları iddiasıyla yola çıkan aslen Ayvalıklı olan Şahin Boran, yazdığı fantastik ve distopik tarzındaki romanıyla yazın dünyasına katıldı.
Daha önce çocuk öykülerinden oluşan kitaplarıyla tanınan Türkçe Öğretmeni ve Yazar Boran, “Antandrostaki Kimmeryalı”ismini taşıyan romanında, Homeros’un savunusu olan Kimmeryalılarla, Amazonların da Truva Savaşları’ında yer alması ve uzun yıllar Antandros’ta yaşamasını ele aldı.
Kimmeryalıların yüzyıllar geçtikten sonra torunlarının günümüzde Kuzey Ege’nin Edremit Körfezi bölgesinde yaşadığı varsayımından yola çıkılarak yazılan romanda, Ayvalık, Edremit, Akçay’da yaşayan tanınmış simalar da hikaye kahramanları olarak okuyucu ile buluşturuldu.
Şahin Boran yaptığı açıklamada, “Antandros Antik Kenti kazı ekibinin başındaki Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Profesörü Gürcan Polat’ın bir iddiasından yola çıkılarak kaleme alınmıştır. Ön Türkler olarak adlandırılan ve İskitler’in baskısıyla Kafkaslar’dan Anadolu’ya giren Kimmerler, 100 yıl kadar süreyle Edremit Körfezinde ve özellikle Kazdağının eteklerindeki Antandros’ta yaşamışlardır. Kimmer önderlerinden Dugdamme ile Anadolu topraklarında at koşturan Amazonlar’ın prenseslerinden biri arasında geçen benzer aşklardan Kimmer ve Amazonlar’ın günümüzdeki temsilcilerine ulaşılmıştır” dedi.
Kitabın, arkeoloji ve geleceğimizin güvencesi tohumlar üzerine kurgulanmış bir distopya olduğunu vurgulayan Boran, “Roman, 2017’nin 2 Temmuz’undan 4 Ağustos’una dek geçen dönemde, Edremit Körfezinde kurgusal olarak yaşandığı var sayılan olayları içerir. Ece, Taner ve Korkut dışındaki kahramanlar, Gürcan ve Yasemin Polat, Murat ve Uğur Bostancıoğlu, Ali Deveci, Şaban Kazdağlı, Namık Tuncel ve Suat Salgın aramızda yaşayan gerçek kahramanlardır. Romanın kurgusundaki olaylar, belirtilen tarihler arasında ya da başka zamanda hiç yaşanmamıştır. Her şeye rağmen benzer olayların yaşanmayacağını kim bilebilir?” diye konuştu.
Öte yandan, “Antandrostaki Kimmerya” kitabının internet üzerinden satış yapan tüm sitelerde satışa sunulduğu öğrenildi.

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