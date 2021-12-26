Türkiye’nin İnnovatif OSB’si Bandırma'da yükseliyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin İnnovatif OSB’si Bandırma'da yükseliyor.

İHA

Türkiye’nin İnnovatif OSB’si Bandırma'da yükseliyor.

Türkiye’nin İnnovatif OSB’si olarak bilinen ve Balıkesir'in Bandırma İlçesinde kurulan Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, OSB'nin son durumunu anlattı. Türkiye’nin istihdam ve ihracat üssü yaklaşık 2 milyon 500 bin metrekare birinci etap organize sanayi bölgesinde yaşayan ve yaşanabilir sanayi bölgesini geçirdiklerini söyleyen Sadettin Çay şöyle devam etti:“1 milyon 350 bin m2 net sanayi alanı, 125 bin metrekare hizmet ve destek alanı, 30 bin metrekare idare ve sosyal tesis alanı, 20 bin m2 OSB eğitim tesisleri alanı, 5 bin metrekare akaryakıt istasyonunun yanı sıra ticaret, otel, cami, sağlık tesisi, arıtma tesisi, teknik altyapı, park alanlarından oluşacaktır. Organize Sanayi Bölgemizde 5000 ve 100.000 metrekare arasında 200’den fazla sanayi parseli planlanmış olup, Bandırma 17 Eylül Üniversite ile birlikte kurmakta olduğumuz B17Tk Teknoket içinde, eğitim tesisleri, inovasyon, ArGe ve kuluçka merkezleri ile sanayicilerimizin ihtiyacı olan yetişmiş eleman açığının yanı sıra, yeni üretim teknolojileri geliştirilecektir. İhracatçılarımızın dünyayla entegrasyonunu sağlamak için bölgemiz içinde yer alan gümrük birimiyle lojistik destek alanları, depo ve antrepo alanları bulunmaktadır. Tamamlandığında, yıllık 2 milyar dolardan fazla ihracat katkısı ve 30.000 istihdam olanağı ile Türkiye’nin parlayan yıldızı olarak yüksek katma değerli üretim olanağı sağlanacak ve bölgemizde yapılacak çevre denetimi, ölçüm, filtrasyon ve arıtma yatırımlarıyla çevreye ve insan hayatına duyarlı temiz ve sürdürülebilir yüksek teknoloji üretim modeli gerçekleştirilecektir. Planlanan Ankara Çanakkale hızlı ray hattı üzerinde olması, Türkiye’nin 4. Büyük limanı ile dünyaya açılabilme imkanın yanında jeolojik olarak düşük riskli ve yeşil OSB yaklaşımı ön planda tutulan OSB’mizin ülkemizin gelecek vizyonuna değer katacak üretim, istihdam, inovasyon ve ihracatın lokomotifi olması planlanmaktadır" dedi.
Başkan Çay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’nin gelecek hedefleri doğrultusunda 2023 ekonomimize güçlü bir soluk getirecek olan üretim ve sanayi üssü Marmara OSB olacaktır. “Marmara OSB, Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Çanakkale gibi önemli sanayi ve ticaret şehirlerine yakın Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Bursa, Çanakkale otoyolu üzerinde yer almaktadır. Marmara OSB limanlara ve havaalanlarına yakınlığı ile ülkemizin şah damarı özelliği taşıyan otoyol, çevre yolları ve enerji hatlarının kesişme noktası durumunda ve coğrafi konumuyla jeolojistik bir bölgedir” bilgisini verdi. Gazetecilerin sorduğu soruları cevaplayan Çay, “ Biz kurumsal olarak bu bölgenin, bu şehrin bir unsuruyuz. Bir sanayinin ömrü insanlardan çok daha fazladır, önümüzdeki 50, 100 yılda bu Organize Bölge bu şehirdeki insanlarla içli dışlı olacak, onların bir parçası olacak, olaya böyle bakmak gerekir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de yangın; oğul öldü, anne tedaviye alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de yangın; oğul öldü, anne tedaviye alındı
Burhaniye’de İnci Kitap Kafe öğrencileri at bindi ok attı
YEREL HABERLER Burhaniye’de İnci Kitap Kafe öğrencileri at bindi ok ...
Kırık camların ardındaki çocukları Sındırgı Belediyesi güldürdü
YEREL HABERLER Kırık camların ardındaki çocukları Sındırgı ...
Balıkesir'de yangın dehşeti Oğlu yanarak öldü, anne yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de yangın dehşeti Oğlu yanarak öldü, anne ...
(Özel) Tarihi cami üzerinde sığırcıkların görsel şöleni Zağnos Paşa Cami üzerinde uçan sığırcık kuşları mest etti
YEREL HABERLER (Özel) Tarihi cami üzerinde sığırcıkların görsel ...
Vali Şıldak’tan Ayvalık mesaisi
YEREL HABERLER Vali Şıldak’tan Ayvalık mesaisi
Ayvalık’ta jandarmadan kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Baraj Caddesi yol düzenlemesi tamamlanıyor Edremit Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Baraj Caddesi yol düzenlemesi tamamlanıyor Edremit ...
Bandırmaspor - İstanbulspor maçın ardından
YEREL HABERLER Bandırmaspor - İstanbulspor maçın ardından
Balıkesir'de polisten 40 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 40 şahsa gözaltı
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - İstanbulspor: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - İstanbulspor: 0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor:0-0
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor:0-0
Başarıyı İzlime ve Geliştirme Projesi İşbirliği Protokolleri imzalandı
YEREL HABERLER Başarıyı İzlime ve Geliştirme Projesi İşbirliği ...
Bandırma'da El Emeği Yılbaşı Alış veriş günleri başladı.
YEREL HABERLER Bandırma'da El Emeği Yılbaşı Alış veriş günleri başladı. ...
AK Parti 2023 seçimlerine eğitimle hazırlanıyor
YEREL HABERLER AK Parti 2023 seçimlerine eğitimle hazırlanıyor
Ayvalıklı off roadcılardan Başkan Dinç’e güvenoyu
YEREL HABERLER Ayvalıklı off roadcılardan Başkan Dinç’e güvenoyu
Burhaniye’de üniversiteli gençlerden zeytinyağı fabrikasına teknik gezi
YEREL HABERLER Burhaniye’de üniversiteli gençlerden zeytinyağı ...
Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor Başkan Avcı: “Vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz”
YEREL HABERLER Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda ...
Burhaniye’de ormandaki fıstıkçamları köylüye gelir oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de ormandaki fıstıkçamları köylüye gelir ...
Balıkesir'i kar yerine sis bastı
YEREL HABERLER Balıkesir'i kar yerine sis bastı
Sındırgı’da etiket denetimi sürüyor
YEREL HABERLER Sındırgı’da etiket denetimi sürüyor
Motor ustası düz traktörü 4x4 hâline getiriyor
YEREL HABERLER Motor ustası düz traktörü 4x4 hâline getiriyor
Voleybolda Muharrem Hasbi A.L. Balıkesir şampiyonu
YEREL HABERLER Voleybolda Muharrem Hasbi A.L. Balıkesir şampiyonu
Sahiplendikleri kediye doğum günü partisi yaptılar
YEREL HABERLER Sahiplendikleri kediye doğum günü partisi yaptılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.