BAÜN’ün kalp takımı yenilikleri takip ediyor BAÜN Hastanesinde kapalı kalp ameliyatları hastaları sağlığına kavuşturuyor

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinin oluşturduğu “kalp takımı” sıkıntılı hastalar için uygulanan minival invaziv yöntemiyle kalp ameliyatına devam ediyor.

Açık kalp ameliyatının yanında küçük kesi ile kaburga kemiklerinin arasından yapılan uygulamayla gerçekleştirilen minival invaziv yöntem hastanın daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi “Kalp Takımı” 50’li yaşlardaki Tuncay Çetin isimli hastaya kapalı yöntemle yaptıkları ameliyatla 2 damarını bypass ederek sağlığına kavuşturdu. Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu, Kardiyolog Dr Eyüp Avcı’nın oluşturduğu Kalp Takımı kendilerine müracaat eden hastaların durumuna göre ileri teknikler kullanarak onları sağlığına kavuşturmaya devam ediyor. Türkiye’de sayılı kalp merkezlerinde uygulanan minival invaziv yöntemini Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde de uyguladıklarını belirten Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu hastalarını sağlıklarına kavuşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



“Küçük kesi ile iki damara bypass uyguladık”

Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu uygulanan yöntemle ilgili yaptığı açıklamada, “Hastamıza minival İnvaziv koroner arter bypass ameliyatı yaptık. Normalde bu ameliyatın yapılma standardı ön taraftan iman tahtasını ikiye ayırarak yaparken, bu minimal yöntemde kaburga arasından girip, yaklaşık 34 santimlik kesiyle beraber memenin hemen altından hastanın iki damarına bypass yaptık. Bu yöntemin ismine midcap da deniyor. Bu hasta grubunu biz kalp takımı olarak belirliyoruz. Burada öncelikle Eyüp Avcı hocamız hastaya anjiyosunu yaptı. Hastamız bize bir takım şikayetlerle başvurmuştu bunların incelemesi yapılarak anjiyoya gidildi. Anjiyoda iki damar için kritik lezyonlar nedeniyle cerrahi kararı verildi. Hastamız genç yaşta olduğu için küçük kesi yöntemi isteği vardı. Biz de hastayı değerlendirdik, anatomik yapısına baktık, bu yöntem için uygun olacağını gördük, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra hastaya 4 gün önce midcap dediğimiz yöntemle iki damarına bypass yaptık” diye konuştu.



“Türkiye’de birkaç merkezde uygulanıyor”

Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu bu yöntemin Türkiye’de birkaç merkezde uygulandığına da dikkat çekerek, “Şimdi bu yöntem dünyada da yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Türkiye’de de birkaç merkez bu yöntemle kapalı bypass amaliyat ya da kapalı kalp ameliyatı yapıyor. Bizde burada daha önce bu tip uygulamalara başlamıştık. Bu yeni gelen hastamıza da yine bu yöntemle iki damarına bypassı yaptık” ifadelerini kullandı.



“Bu yöntemle hasta normal hayatına çok çabuk dönüyor”

Minival İnvaziv yöntemin avantajları hakkında da bilgiler veren Dolapoğlu, “Bu yöntemin geleneksel yönteme göre avantajı hastalar daha çabuk iyileşme sürecine giriyor. Tabi kemiği kesmediğimiz için hasta istediği gibi hareket edebiliyor, istediği gibi oturup yatıp, kalkıp, istediği şekilde günlük hayatını devam ettirebiliyor. Mesela biz hastalarımıza normal ameliyat sonrasında araba sürmelerini tavsiye etmeyiz. Ama bu yöntemle ameliyat olan hastalar için herhangi bir sınırlama yoktur. Hastalarımız bu yöntemle ameliyat olduktan sonra işlerine güçlerine hemen dönebilirler” dedi.



“Her hasta için uygun olmayabilir”

Yeni tip uygulamaları Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu, “Bu yöntem her hasta için uygun olmayabiliyor. Bunun haricinde kalp kapağı ameliyatları da küçük kesi yapılarak minimal yöntemle yapılabiliyor. Bu şekilde de hastalarımıza müdahale edebiliyoruz. Biz de dünyada olan bu tür yenilikleri, bu tür tedavi şekillerini Türkiye’deki ileri merkezlerde olduğu gibi Balıkesir Üniversitesi’nde kalp takımı olarak hastaları sürece dahil ediyoruz. Bu konuda bizim avantajımız iyi bir ekip olmamızdan kaynaklanıyor. Kardiyoloji ve kalp cerrahisi anlamında kalp takımı olayını harfiyen yerine getiriyor olmamız bizi daha iyi yapıyor” değerlendirmesinde bulundu. Kalp takımı olarak kalp hastalarına en ileri yöntemleri kullanmaya devam ettiklerini belirten Doç. Dr. Dolapoğlu, “Bunun haricinde kalp takımı olarak uyguladığımız birçok yenilik var. Eyüp Avcı Hocamızla beraber anjiyoda, kalp kapağı takılması işlemlerinde, kalp pili kapatılması işlemleri olsun hepsini birlikte yürütüyoruz. Bu taleplerle gelen hastalarımız bizim merkezimizde minival invaziv yöntemlerle kalp ameliyatlarını başarıyla yapıyoruz” dedi.

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