BAÜN’ün kalp takımı yenilikleri takip ediyor BAÜN Hastanesinde kapalı kalp ameliyatları hastaları sağlığına kavuşturuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAÜN’ün kalp takımı yenilikleri takip ediyor BAÜN Hastanesinde kapalı kalp ameliyatları hastaları sağlığına kavuşturuyor

İHA

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinin oluşturduğu "kalp takımı" sıkıntılı hastalar için uygulanan minival invaziv yöntemiyle kalp ameliyatına devam ediyor.

BAÜN’ün kalp takımı yenilikleri takip ediyor BAÜN Hastanesinde kapalı kalp ameliyatları hastaları sağlığına kavuşturuyor

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinin oluşturduğu “kalp takımı” sıkıntılı hastalar için uygulanan minival invaziv yöntemiyle kalp ameliyatına devam ediyor.
Açık kalp ameliyatının yanında küçük kesi ile kaburga kemiklerinin arasından yapılan uygulamayla gerçekleştirilen minival invaziv yöntem hastanın daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi “Kalp Takımı” 50’li yaşlardaki Tuncay Çetin isimli hastaya kapalı yöntemle yaptıkları ameliyatla 2 damarını bypass ederek sağlığına kavuşturdu. Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu, Kardiyolog Dr Eyüp Avcı’nın oluşturduğu Kalp Takımı kendilerine müracaat eden hastaların durumuna göre ileri teknikler kullanarak onları sağlığına kavuşturmaya devam ediyor. Türkiye’de sayılı kalp merkezlerinde uygulanan minival invaziv yöntemini Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde de uyguladıklarını belirten Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu hastalarını sağlıklarına kavuşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

“Küçük kesi ile iki damara bypass uyguladık”
Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu uygulanan yöntemle ilgili yaptığı açıklamada, “Hastamıza minival İnvaziv koroner arter bypass ameliyatı yaptık. Normalde bu ameliyatın yapılma standardı ön taraftan iman tahtasını ikiye ayırarak yaparken, bu minimal yöntemde kaburga arasından girip, yaklaşık 34 santimlik kesiyle beraber memenin hemen altından hastanın iki damarına bypass yaptık. Bu yöntemin ismine midcap da deniyor. Bu hasta grubunu biz kalp takımı olarak belirliyoruz. Burada öncelikle Eyüp Avcı hocamız hastaya anjiyosunu yaptı. Hastamız bize bir takım şikayetlerle başvurmuştu bunların incelemesi yapılarak anjiyoya gidildi. Anjiyoda iki damar için kritik lezyonlar nedeniyle cerrahi kararı verildi. Hastamız genç yaşta olduğu için küçük kesi yöntemi isteği vardı. Biz de hastayı değerlendirdik, anatomik yapısına baktık, bu yöntem için uygun olacağını gördük, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra hastaya 4 gün önce midcap dediğimiz yöntemle iki damarına bypass yaptık” diye konuştu.

“Türkiye’de birkaç merkezde uygulanıyor”
Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu bu yöntemin Türkiye’de birkaç merkezde uygulandığına da dikkat çekerek, “Şimdi bu yöntem dünyada da yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Türkiye’de de birkaç merkez bu yöntemle kapalı bypass amaliyat ya da kapalı kalp ameliyatı yapıyor. Bizde burada daha önce bu tip uygulamalara başlamıştık. Bu yeni gelen hastamıza da yine bu yöntemle iki damarına bypassı yaptık” ifadelerini kullandı.

“Bu yöntemle hasta normal hayatına çok çabuk dönüyor”
Minival İnvaziv yöntemin avantajları hakkında da bilgiler veren Dolapoğlu, “Bu yöntemin geleneksel yönteme göre avantajı hastalar daha çabuk iyileşme sürecine giriyor. Tabi kemiği kesmediğimiz için hasta istediği gibi hareket edebiliyor, istediği gibi oturup yatıp, kalkıp, istediği şekilde günlük hayatını devam ettirebiliyor. Mesela biz hastalarımıza normal ameliyat sonrasında araba sürmelerini tavsiye etmeyiz. Ama bu yöntemle ameliyat olan hastalar için herhangi bir sınırlama yoktur. Hastalarımız bu yöntemle ameliyat olduktan sonra işlerine güçlerine hemen dönebilirler” dedi.

“Her hasta için uygun olmayabilir”
Yeni tip uygulamaları Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu, “Bu yöntem her hasta için uygun olmayabiliyor. Bunun haricinde kalp kapağı ameliyatları da küçük kesi yapılarak minimal yöntemle yapılabiliyor. Bu şekilde de hastalarımıza müdahale edebiliyoruz. Biz de dünyada olan bu tür yenilikleri, bu tür tedavi şekillerini Türkiye’deki ileri merkezlerde olduğu gibi Balıkesir Üniversitesi’nde kalp takımı olarak hastaları sürece dahil ediyoruz. Bu konuda bizim avantajımız iyi bir ekip olmamızdan kaynaklanıyor. Kardiyoloji ve kalp cerrahisi anlamında kalp takımı olayını harfiyen yerine getiriyor olmamız bizi daha iyi yapıyor” değerlendirmesinde bulundu. Kalp takımı olarak kalp hastalarına en ileri yöntemleri kullanmaya devam ettiklerini belirten Doç. Dr. Dolapoğlu, “Bunun haricinde kalp takımı olarak uyguladığımız birçok yenilik var. Eyüp Avcı Hocamızla beraber anjiyoda, kalp kapağı takılması işlemlerinde, kalp pili kapatılması işlemleri olsun hepsini birlikte yürütüyoruz. Bu taleplerle gelen hastalarımız bizim merkezimizde minival invaziv yöntemlerle kalp ameliyatlarını başarıyla yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesirspor’da Giray Bulak’la yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Balıkesirspor’da Giray Bulak’la yollar ayrıldı
Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor Mahallenin doğalgaz için ilk kazması vuruldu
YEREL HABERLER Aksakal Mahallesi doğalgazına kavuşuyor Mahallenin ...
Ayvalık’ta Turizm Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Turizm Haftası kutlandı
BUBFA’da Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz unutulmadı
YEREL HABERLER BUBFA’da Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz unutulmadı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Burhaniye’de köylü miniklerin orantiring heyecanı
YEREL HABERLER Burhaniye’de köylü miniklerin orantiring heyecanı
Madalyaları aldılar, şehit ailesine koştular
YEREL HABERLER Madalyaları aldılar, şehit ailesine koştular
Balıkesir’de Labirent Oryantiringi Edremit Körfezindeki öğrencileri buluşturdu
YEREL HABERLER Balıkesir’de Labirent Oryantiringi Edremit ...
Balıkesir’de öğrenciler bisiklet şenliğinde buluştu
YEREL HABERLER Balıkesir’de öğrenciler bisiklet şenliğinde buluştu
Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'Huzur ve Güven' operasyonu
Balıkesir´de yaşayan Şahin ailesinin yanan evi yeniden inşa edildi
YEREL HABERLER Balıkesir´de yaşayan Şahin ailesinin yanan evi ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yanan evlerini yeniden inşa etti
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yanan evlerini ...
Burhaniye’de yetenek taraması başladı
YEREL HABERLER Burhaniye’de yetenek taraması başladı
Başkanlar veresiye defterini kapattı
YEREL HABERLER Başkanlar veresiye defterini kapattı
Sındırgı’da “Huzurlu Aile Sohbetlerine” yoğun ilgi Sındırgılı vatandaşlar “ Huzurlu Aile Sohbetlerinde” buluştu
YEREL HABERLER Sındırgı’da “Huzurlu Aile Sohbetlerine” yoğun ...
Denizdeki mayınlara uzaktan müdahale kolaylaşıyor Balıkesir Teknokent’ten denizlerin güvenliğine katkı Denizler artık daha güvenli olacak
YEREL HABERLER Denizdeki mayınlara uzaktan müdahale ...
Savaştepeli gençler MHP'ye üye oldu
YEREL HABERLER Savaştepeli gençler MHP'ye üye oldu
Baltalı cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Baltalı cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ...
Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı (2)
İvrindi MYO'dan kanser paneli
YEREL HABERLER İvrindi MYO'dan kanser paneli
Balıkesir'de üreticiye badalan fasulye tohumu desteği
YEREL HABERLER Balıkesir'de üreticiye badalan fasulye tohumu desteği
Güney Marmara'nın madencilik raporu çıkarıldı
YEREL HABERLER Güney Marmara'nın madencilik raporu çıkarıldı
Bandırma Belediye Başkanı Tosun, küçük taraftara Bandırmaspor forması hediye etti.
YEREL HABERLER Bandırma Belediye Başkanı Tosun, küçük taraftara ...
Büyükşehir’den üreticiye Badalan fasulye tohumu desteği Büyükşehir Belediyesi, Badalan fasulye üretimini yaygınlaştırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’den üreticiye Badalan fasulye tohumu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.