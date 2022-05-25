Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Bilim Fuarı açıldı

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Balıkesir’in Edremit İlçesinde Şehit Mustafa Serin Fen Lisesinde bilim fuarı Kaymakam Ahmet Odabaş tarafından açıldı.

Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen bilim fuarında öğrenciler hazırladıkları projeleri katılımcılara sundular. Bir çok dalda farklı projeleri öğrenciler Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve katılımcılara anlattı. Fuar büyük ilgi gördü. Bilim fuarına Edremit Kaymakama Ahmet Odabaş, Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, sivil toplum kuruluşları üyeleri, öğrenciler ve velileri katılım sağladı.

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