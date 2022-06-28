Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 197 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 43 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Manyas, Marmara, İvrindi, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 151 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 43 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 14 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 90 adet fişek, 8 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 58 adet fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Kepsut, Karesi, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 5 adet sentetik uyuşturucu hap, 357 kök kenevir, 5 gram metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 25 litre kaçak içki, 1 adet tabanca, 6 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar, 1 adet harici bellek, çok sayıda belge ve doküman ele geçirdi. Olaylarla ilgili olarak 13 şüpheli şahıs yakalandı.

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