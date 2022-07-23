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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aykan: “Marmara’nın unutulan fay hattı kendini hatırlattı”

İHA

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan Gönen'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Gönen'deki Sarıköy Fayının 7,2 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyelde bulunduğunu belirten Aykan, "Balıkesir Gönen depremi uyarıcı bir deprem olarak algılamamız lazım" diye konuştu.

Aykan: “Marmara’nın unutulan fay hattı kendini hatırlattı”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan Gönen’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Gönen’deki Sarıköy Fayının 7,2 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyelde bulunduğunu belirten Aykan, “Balıkesir Gönen depremi uyarıcı bir deprem olarak algılamamız lazım” diye konuştu.
Balıkesir genelinde gelecekte yıkıcı deprem üretebilecek 20 fay zonunun bulunduğunu kaydeden Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan, yapılan paleosismolojik ve jeolojik çalışmalara göre; bu fayların çoğu 7 ve 7,2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğuna vurgu yaptı. Balıkesir’deki fayların iyi takip edilmesini de sözlerine ekleyen Aykan Balıkesir’in Bandırma, Gönen, Karesi ve Edremit ilçelerinin büyük deprem riski altında olduğunu ileri sürdü.

"Kuzey Anadolu Fay hattına dikkat"
Türkiye’deki deprem riskinin önemine değinerek sözlerine başlayan Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan, “Türkiye’de 24 İlimiz, 80 ilçemiz, 502 mahallemiz doğrudan diri fay hatları üzerindedir. Bugün ülkemizde Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerindeki depremin İstanbul’a etkilerini konuşuyoruz; ama Güney Marmara’da, Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolu üzerinde unutulan, uzun yıllar sessiz ve tehlikeli fay hatları var! Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolu kadar güney kolu da tehlikelidir” diye konuştu.

"Balıkesir'de deprem üretecek 20 fay zonu var"
Balıkesir özelindeki deprem riskini de ele alan Aysun Aykan, “Balıkesir ili deprem tehlikesi çok yüksek bir ilimiz; çünkü Türkiye'nin ve dünyanın en aktif fayı olan Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolu buradan geçmektedir. Antik çağlardan beri bölgede yerleşim alanları olması ve bu kentlerde yaşanan depremlerin kayıt altına alınarak arşivlenmesi de tarihsel deprem kataloglarının oluşturulmasına büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Balıkesir ilimizde gelecekte yıkıcı deprem üretecek 20 fay zonu bulunmaktadır. Yapılmış olan paleosismolojik ve jeolojik çalışmalara göre; Bu fayların çoğu Mw=7 ve Mw=7,2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahiptir” ifadelerini kullandı.

“2019’dan beri orta büyüklükte depremler oluyor”
Son dönemde Balıkesir genelinde yaşanan depremlere dikkat çeken Aykan, “Balıkesir’de uzun zamandır bir deprem yoğunluğu var; özellikle 2019 yılında BalıkesirAltıeylül'de Mw=5 büyüklüğünde deprem ile başlayarak Balıkesir Karesi depremleri ile devam eden, Mw=4.2 büyüklükte Sındırgı, Mw=5 büyüklüğündeki Dursunbey depremi ve en son Mw=4.8 büyüklükte GönenTahtalı Depremi ile devam eden bir deprem aktivitesi oldu. Uzun süredir deprem yoğunluğu olduğu için bölgedeki depremler halkımızı korku ve paniğe sevk ediyor. Bu büyüklükte depremler bu bölgede her zaman olabilir; çünkü deprem üretme potansiyeline sahip çok sayıda diri fay var” diye konuştu.

“Bu fay üstünde daha büyük depremler olabilir”
Gönen Tahtalı’da meydana gelen deprem hakkında da bilgiler veren Aykan, “GönenTahtalı'da meydana gelen deprem Sarıköy Fayının deformasyon alanında gerçekleşmiştir. Sarıköy Fayı yaklaşık 66 km uzunluğundadır, maksimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahiptir. Depremin olduğu Sarıköy Fayı'nın güneyindeki YeniceGönen Fayında 1953 yılında Mw=7,2 büyüklükte bir deprem olmuş ve yaklaşık 265 kişi yaşamını yitirmişti. Tarihsel dönemde Sarıköy Fayı üzerinde meydana gelen depremlerde can ve ekonomik kayıpların yaşandığı bilinmektedir. Bu fay üzerinde daha büyük depremler olabilir! Bu yüzden bu depremi uyarıcı bir deprem olarak algılamamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

"Bandırma, Gönen, Karesi ve Edremit riskli”
Balıkesir genelinde deprem riski taşıyan ilçelerin durumu hakkında bilgiler veren Aykan, “Balıkesir ‘de yerleşim birimlerinden geçen; YeniceGönen Fayı, BalıkesirGökçeyazı Fayı, Edremit Fayı ve Bandırma Faylarının sismik tehlikesi yüksektir! Bandırmanın yerleşim birimlerinden geçen, Edincik Fayı, Bandırma Fayı, Sinekçi Fayı üzerinde tarihsel ve aletsel dönemlerde meydana gelen depremlerde can ve ekonomik kayıplar yaşanmıştır. Sinekçi Fayı, Tarihsel Dönemde MS 155 yılında, bazı çalışmalara göre (Ambraseys & Finikel, 1991) Bölgede yıkıcı deprem üretmiştir; bu yüzden buralara çok dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

“Depremden korkuyoruz ama önlem almıyoruz”
Ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir’de de depremlerin devam etmesine rağmen önlem alınmadığının altını çizen Aysun Aykan, “Her depremden sonra korkuyoruz; Fakat gerekli önlemleri almıyoruz. Kentlerimizin içerisinden diri fay geçen yerleşim alanlarında; depreme hazırlıksız bir şekilde yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Depremde can ve ekonomik kayıpların yaşanmaması için, yapılacakların başında, deprem risk azaltma çalışmalarının bir an önce uygulanması gerekiyor. Diri fay zonları üzerinde kalan yapı stokunun belirlenmesi, yapıların gerekiyorsa güçlendirmesi veya yıkılması şeklindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi gerekiyor” bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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