Balıkesir iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Balıkesir İmsakiye ile iftar, sahur saati vakti Balıkesir iftar ve sahur saati belli oldu. Oruç ibadetine devam eden müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hususta yayımladığı imsakiyeyi sorguluyor. Ramazan ayı içerisinde bir ay süreyle oruç tutacak olan müslümanlar akşam ezanının okunması ile birlikte oruçlarını açacak. Peki Balıkesir iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Balıkesir İmsakiye ile iftar, sahur saati vakti

Habertürk Giriş: 12.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:20 facebook

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