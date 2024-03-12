Ramazan, İslam dünyasında mübarek ve kutsal bir zaman dilimidir. Kuran'ın ilk kez Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Ramazan ayı bu sene de oruç ibadetiyle geçirilecek. Oruç ibadetine rehber olması için Diyanet, 2024 yılı Van için imsak ve iftar takvimini yayınladı. İşte, bu takvime göre sahur ve iftar vakitleri...

2024 VAN İMSAKİYESİ 12 Mart 2024 Salı: 18:17 13 Mart 2024 Çarşamba: 18:18 14 Mart 2024 Perşembe: 18:19 VAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN REKLAM

15 Mart 2024 Cuma: 18:20 16 Mart 2024 Cumartesi: 18:21 17 Mart 2024 Pazar: 18:22 İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

2024 BAYRAM TAKVİMİ 11 Mart 2024 – Ramazan’ın ilk günü 9 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı arefesi 10 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı 15 Haziran 2024 – Kurban Bayramı arefesi 16 Haziran 2024 – Kurban Bayramı