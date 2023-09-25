Balıkesir'in 'ağlayan' tescilli peyniri 120 günde olgunlaşıyor!

Balıkesir'i herkesin keşfedeceğini vurgulayan Yılmaz, 750 binin üzerinde büyükbaş, 1,5 milyonu aşkın küçükbaş, 33 milyon civarında da kanatlı hayvan varlığına sahip olduklarını dile getirdi.

Eti, sütü ve yumurtasıyla çok güçlü bir il olduklarına dikkati çeken Yılmaz, "Bazı şehirler sadece bir şey üretir ve onda meşhurdur ama biz her şeyi yeterinden fazla üreterek Türkiye'de ilk 4'teyiz. Yani sadece hayvansal ürünlerde değil tarımsal ürünlerde de ön sıralardayız, Türkiye'yi doyuran bir iliz. Süt bu kadar bol olunca atalarımız bunu korumak için de bolca peynir yapmış ve büyüklerinden öğrendiği metotla yapmış. Bu tecrübeler de zamanla birikince '50 peynirli şehir Balıkesir' oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

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"GÖZENEKLER NE KADAR ÇOK VE DÜZGÜNSE PEYNİR O KADAR KALİTELİDİR"

Peynir üreticisi Onur Altınöz de Savaştepe'de yetiştirilen hayvanlardan elde edilen sütün kaliteli olduğunu, bunun peynirin lezzetine yansıdığını anlattı. Mihaliç kelle peynirinin, rengi açıktan sarıya doğru giden sert peynir grubuna girdiği bilgisini veren Altınöz, şunları kaydetti: