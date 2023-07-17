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        Ayvalık'ta yerleşim yerleri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 00:57
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        Ayvalık'taki otluk alanda yangın
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        Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'ye yakın Cennet tepesi eteklerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı.

        Yerleşim yerlerine yakın alandaki yangını görenler, durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        21 arazözle yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çalışmalara, Ayvalık Belediyesi ekipleri ile bölge sakinleri de destek verdi.

        Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına bütün ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

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        Ergin, sıcak havalarda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

        Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

        Yangında, 6 hektarlık otluk alan zarar gördü.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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