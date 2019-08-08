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Balıkesir merkezli 2 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

AA

Silah kaçakçılığına yönelik Balıkesir merkezli 2 ildeki operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı

silah kaçakçılığı operasyonu

Alınan bilgiye göre, Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah ve mermi ticareti yaptığı öne sürülen A.A, İ.Ç. ve F.A'yı fiziki ve teknik takibe aldı.

Yaklaşık 3 aylık takip sonucu, şüphelilerin kendi aralarında belirledikleri şifreli görüşmelerle silah ticaretini kamufle etmeye çalıştıkları, şüpheli F.A'nın ruhsatsız tabancaları Trabzon'dan temin ettiği ve kargo yoluyla alıcılara ulaştırdığını belirledi.

AA'nın haberine göre; eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda A.A. ve İ.Ç. Trabzon'da, F.A. ise Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakalandı.

Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 85 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 2 otomatik av tüfeği, 1 havalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 130 av tüfeği fişeği, 2 boş şarjör, 2 tabanca namlusu, 1 namlu üst kapağı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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