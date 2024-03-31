Balıkesir Belediye başkan adayları kimlerdir? Balıkesir Belediyesi hangi partide? Balıkesir Belediye başkanı kimdir? Balıkesir Belediyesi hangi partide? Balıkesir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Balıkesir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:14 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:14 facebook

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