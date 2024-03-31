Balıkesir Belediye başkan adayları kimlerdir? Balıkesir Belediyesi hangi partide? Balıkesir Belediye başkanı kimdir?
Balıkesir Belediyesi hangi partide? Balıkesir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Balıkesir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir yerel seçim sonuçları..
Balıkesir BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir Belediye Başkanlığını 375253 alınan oy ve %47.78 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Yücel Yılmaz kazanmıştır.
Balıkesir Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 10
Cumhuriyet Halk Partisi 8
İYİ Parti 1
Demokrat Parti 1
Balıkesir BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİYÜCEL YILMAZ - AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET AKIN - CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TURHAN ÇÖMEZ - İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MAHİR BAKAN - MEMLEKET Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EMRE ALBAYRAK - VATAN Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET AKIN - BĞMSZ Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı GİZEM KURTYİĞİT - TKH Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TANJU AKÇE - YENİDEN REFAH Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ONUR YILDIZ - MİLLİYOL Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUTLU AKSOY - ZP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EJDER ONURSAL - DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TUĞHAN ÇAĞLAYAN - TKP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET SALİH DİNDARİK - HAKPAR Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET RAUF KOCAMAN - DEM Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULLAH LEVENT TÜZEL - EMEP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EYÜP BAŞ - MP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULHALİM KOÇ - HÜDAPAR Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖMÜR YAR - ABP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ARİF DENİZ - BTP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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