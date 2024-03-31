Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        seçim 2024 banner
        Haberler Gündem Balıkesir Belediye başkan adayları kimlerdir? Balıkesir Belediyesi hangi partide? Balıkesir Belediye başkanı kimdir?

        Balıkesir Belediye başkan adayları kimlerdir? Balıkesir Belediyesi hangi partide? Balıkesir Belediye başkanı kimdir?

        Balıkesir Belediyesi hangi partide? Balıkesir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Balıkesir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:14 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Belediye başkan adayları kimlerdir? Balıkesir Belediyesi hangi partide? Balıkesir Belediye başkanı kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir Belediye Başkanlığını 375253 alınan oy ve %47.78 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Yücel Yılmaz kazanmıştır.

        Balıkesir Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 10

        Cumhuriyet Halk Partisi 8

        İYİ Parti 1

        Demokrat Parti 1

        Balıkesir BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        YÜCEL YILMAZ - AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET AKIN - CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TURHAN ÇÖMEZ - İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MAHİR BAKAN - MEMLEKET Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EMRE ALBAYRAK - VATAN Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET AKIN - BĞMSZ Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı GİZEM KURTYİĞİT - TKH Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TANJU AKÇE - YENİDEN REFAH Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ONUR YILDIZ - MİLLİYOL Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUTLU AKSOY - ZP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EJDER ONURSAL - DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TUĞHAN ÇAĞLAYAN - TKP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET SALİH DİNDARİK - HAKPAR Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET RAUF KOCAMAN - DEM Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULLAH LEVENT TÜZEL - EMEP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EYÜP BAŞ - MP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULHALİM KOÇ - HÜDAPAR Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖMÜR YAR - ABP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ARİF DENİZ - BTP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

        Balıkesir İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!

        Seçim Sonuçları Balıkesir Seçim Sonuçları 2024 Balıkesir Altıeylül yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Ayvalık yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Balya yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Bandırma yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Bigadiç yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Burhaniye yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Dursunbey yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Edremit yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Erdek yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Gömeç yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Gönen yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Havran yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir İvrindi yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Karesi yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Kepsut yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Manyas yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Marmara yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Savaştepe yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Sındırgı yerel seçim sonuçları 2024 Balıkesir Susurluk yerel seçim sonuçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri