'Balina' 18 Ekim'de sahnede

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 14-20 EKİM // %100 Studio // 21.00

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” yeni sezonunda da izleyicilerini Zorlu PSM %100 Studio’da bekliyor.

AMADEUS // 14 EKİM // TURKCELL SAHNESİ // 20 . 3 0

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi “Amadeus” yeni sezon temsillerine devam ediyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliği ile tiyatroseverlerle buluşan oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber) paylaşıyor. Sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonlarından birisi olan ve sahnelendiği her oyunda tüm biletleri tükenen Amadeus, dünyada bir ilk olan çalınabilir yazı karakteri sayesinde Pazarlama ve Reklamcılık alanlarında ödüller kazandı. 6 “Kristal Elma” ve 4 “Felis” ile bu ödülleri alan ilk ve tek tiyatro oyunu olmasının yanında “ADC 100th Annual Awards”ta “Logo” kategorisinde ödül alarak uluslararası alanda başarı kazandı. XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Yönetmenimiz Işıl Kasapoğlu En iyi Yönetmen, Selçuk Yöntem Sürekli Mükemmeliyet, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment En İyi Prodüksiyon, olmak üzere 3 dalda ödüle layık görüldü.

REKLAM CHAPLIN // 14 EKİM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20 . 3 0 Şapkası altında gizlediği derin hüznü, gülüşlerindeki masumiyeti ve adımlarındaki o eşsiz hüneriyle, beyaz perdenin unutulmaz yıldızı Charlie Chaplin’in yaşam hikayesi Türkiye’de ilk defa sahnede hayat buluyor. Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü, Zorlu PSM’de seyirciyle buluşuyor.

SİDİKLİ KASABASI MÜZİKALİ // 15 EKİM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20 . 3 0 REKLAM Tony Ödüllü Broadway müzikali “Sidikli Kasabası Müzikali” 27 kişilik kadrosuyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde devam ediyor. Greg Kotis ve Mark Hollman’ın kaleme aldığı müzikali Kayhan Berkin yönetiyor. Settar Tanrıöğen ve Füsun Demirel gibi isimleri bir araya getiren müzikalde aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Şefi Murat Kodallı önderliğinde canlı orkestra da yer alıyor.

Yapımını MON'un üstlendiği müzikal; yepyeni bir yorumla sanatseverlerle buluşuyor. Müzikalde, dünyanın kuraklıkla boğuştuğu bir dönemde; halkın tuvalete girmesinin özel bir şirket denetimiyle gerçekleşmesi ve bunun ekseninde yaşananlar anlatılıyor. SARP APAK STAND UP // 15 EKİM// touché by N Kolay // 21.00 Sayısız başarılı yapımla tanınan ünlü oyuncu Sarp Apak, bu defa uzun yıllardır hayalini kurduğu stand-up sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Bir süredir pişirdiği çok beğenilen setiyle touché by N Kolay’da görkemli bir hırpalanış hikayesiyle tanıştıracak.

DÜNYADA TEK BAŞINA // 16 EKİM // %100 STUDIO // 20.30 Dünyada Tek Başına; Ülkesindeki isyandan kaçan Sultan’ın at sırtında, kayık içinde yaptığı uzun bir yolculuğu ve yol boyunca karşılaştığı karakterlerle kurduğu ilişkiyi anlatan, büyükler için yazılmış bir masal. Hikayesini yaşamın içinden, insanın kendi gerçeğinden alıyor. Hepimizin sorduğu soruları masalsı bir üslupla irdeliyor. Korku, aşk, iyilik, kötülük, erdem hakkındaki soruları… Hepimizin içinde kendi zamanını bekleyen kaçınılmaz yolculuğun hikayesini anlatıyor.

REKLAM ATA DEMİRER GAZİNOSU // 16-19 EKİM // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, ilgiyle takip edilen gösterisi “Ata Demirer Gazinosu” ile sezon boyunca Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşacak. Zorlu PSM ve BKM iş birliğiyle sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde devam edecek muhteşem gösteri bu hafta 16 ve 19 Ekim’de Zorlu PSM’de. TEMPESST // 17 EKİM // %100 STUDIO // 21.30 Indie Rock’ın taptaze isimlerinden Tempesst 17 Ekim’de %100 Studio’da sahne almaya hazırlanıyor. Tempesst, 2015 yılında Avustralya'nın Noosa kentinde kurulan İngiliz rock grubudur. Grup ikiz kardeşler Toma Banjamin (vokalist, gitar) ve Andy Banjanin (davul) tarafından yönetilmekte ve ayrıca Kane Reynolds (tuşlu çalgılar), Blake Misipeka (bas) ve Eric Weber'den (gitar) oluşmaktadır. Soundları 60'lar ve 70'lerden büyük ölçüde etkilenmiştir ve psychedelic rock olarak kabul edilen grubun etkileyici performansını kaçırmayın.

REKLAM EKİN BERİL // 18 EKİM // %100 STUDIO // 21.00 Ekin Beril, uzun bir aradan sonra sevdiğiniz ve yeni şarkılarıyla İstanbul’da gerçekleşecek olan ilk konseri kapsamında, %100 Studio’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. OZAN MUSLUOĞLU QUINTET // 18 EKİM // touché by N Kolay // 21.00 Caz müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Ozan Musluoğlu, trombonda Bulut Gülen, piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve davulda Serkan Alagök’ten oluşan quintet ekibiyle touché by N Kolay’da sahne alıyor.

BALİNA // 18-19 EKİM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Balina, bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesini anlatıyor. Zorlu PSM ve Freestage ortak yapımcılığında, İbrahim Çiçek’in yönettiği oyun; Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla “Balina”, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde temsillerini gerçekleştirmeye devam ediyor. REKLAM SELEN BEYTEKİN PROJECT // 19 EKİM // touché by N Kolay // 21.00 Selen Beytekin Project, 19 Ekim akşamı touché by N Kolay'dasahne alıyor.

BRAVE NEW MUSIC PRESENTS: TOTO CHIAVETTA // 19 EKİM // %100 STUDIO // 22.00 Dünyaca tanınmış plak şirketlerinden çıkardığı parçalarla büyük beğeni toplayan Toto Chiavetta, 19 Ekim'de Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde sahne alıyor. UNSEEN TOUR // 19 EKİM // ZORLU PSM // 12.00 Zorlu PSM, sahne arkasındaki merak edilen büyük ve büyülü dünyasını UNSEEN Tur ile ziyaretçilerine açmaya devam ediyor. Bugüne kadar Zorlu PSM’de sahnelenen dev yapımların sahne arkasını tüm detayları ve anılarıyla sergileyen, her adımı keşif dolu 90 dakika süren 5000 adımlık Zorlu PSM UNSEEN Tur, rehberli tur eşliğinde misafirlerini yolculuğa çıkarıyor.

AFİFE // 20 EKİM // TURKCELL SAHNESİ // 20.30 Kia'nın sunduğu Afife, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla yeni sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor. “Bu dünyada kadın olmanın gereği var olmak istiyorsan yanman gerek. Yanarken peşinden gelenlerin yolunu aydınlatman, kendini feda etmen gerek.” "Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş, bir deniz feneri gibi karanlık zamanlarda yol göstermiş bir ışık, bir simgedir Afife. Sahnede olmayı bütün mevcudiyetiyle arzulayan Afife’nin, kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına, yasak koyan düzene başkaldırısının çağdaş bir yorumudur. İşgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkası olan “Afife”, sezon boyunca Zorlu PSM’de izleyicilerine perdelerini açıyor.

REKLAM MİRAY AKOVALIGİL "YA BENDE BİR ŞEY YOKSA?" // 20 EKİM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa?” isimli gösterisiyle Turkcell Platinum Sahnesi’ne geliyor. Miray Akovalıgil, kariyer, aşk, sağlık dahil her alanda başarı kavramını sorgulatan stand up gösterisiyle seyircileriyle buluşuyor. GYMY KIDS X ALİ SUNAL TİYATRO KULÜBÜ // 20 EKİM // GALERİ ALANI // 15:30 Geride bıraktığımız sene ilk sezonunu yaşayan ve müthiş bir sevgi ile kucaklanan “Gymy Kids x Ali Sunal Tiyatro Kulübü” yeni sezonuna Zorlu PSM Galeri Alanı'nda sizler için hazırlanıyor. Haziran'a kadar her Pazar Zorlu PSM Galeri Alanı'nda gerçekleşecek tiyatro kulübünde çocuklar, 6-8, 9-12 ve 13-16 yaş olmak üzere üçer sınıfa ayrılarak tiyatro eğitimi alıyorlar.