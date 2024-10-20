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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen: Balistik füze gibiydi! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen: Balistik füze gibiydi!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Oyuna sonradan girerek takımının 3. golünü rövaşata ile kaydeden Victor Osimhen, ağlara gönderdiği gol için "Balistik füze gibiydi" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 09:28 Güncelleme: 20.10.2024 - 09:28
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        "Balistik füze gibiydi!"
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        Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

        Sarı kırmızılı takımın 3. golünü, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen kaydetti.

        90+2. dakikada rakip filelere harika bir röveşata gölü atan yıldız futbolcunun topa vurduğu esnada yüksekliği ortaya çıktı.

        2.32 METRE SIÇRADI

        Victor Osimhen, Antalyaspor maçında attığı harika golde 2.32 metre yüksekliğine çıktı.

        Victor Osimhen, kaydettiği gol ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aslında ilk seferde denemek istedim ama rakip bana yetişti. Eğer deneyip ona dokunsaydım serbest vuruş olacaktı. O yüzden topun sıçramasına izin verdim, rakip de düştü. Böyle daha kolay oldu.

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        "BALİSTİK FÜZE GİBİYDİ"

        Uzun zamandır böyle bir gol atmak istiyordum, doğru zamanda geldi. Balistik füze gibiydi. Hakem pozisyonu kontrol ederken ben de Apo'ya bakıyordum. Apo(Abdülkerim Bardakcı) bana geldi ve "ya ofsaytsa ne yapacaksın?" diye sordu. Ben de "endişe etme gol olduğunu göreceğiz" dedim. Ama gerçekten çok iyi goldü. Akılalmaz bir goldü."

        Nijeryalı yıldız, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 5 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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