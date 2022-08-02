Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey ve Merih Öztürk gibi oyuncuların bulunduğu TRT 1'in her hafta salı günü 20.00'da yayınlanan dizisi yeni bölümü ile ekranlara geldi. Diziyi tekrar izlemek isteyenler ve kaçıranlar için Balkan Ninnisi 6. bölüm izleme ekranını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

BALKAN NİNNİSİ 6. SON BÖLÜM İZLE!

Balkan Ninnisi 6. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Balkan Ninnisi son bölüm izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

BALKAN NİNNİSİ 6.BÖLÜM ÖZETİ

Süleyman, çarşı ağası olamasa da doğruyu söyleyerek çarşıda itibarını geri kazanır. Bu duruma en çok babası Zübeyir Ağa sevinirken en çok üzülen de Arif olur. Jovanka ile oynayacak oyuncunun bulunması konaktaki her iki aileyi de rahatlatır. Jovanka'nın parayı almasını her iki aile büyük bir heyecanla beklemeye başlar... Neriman, kızlarıyla birlikte börekler açıp türküler söyleyerek bu güzel haberi kutlama hazırlıkları yapar...



Bu arada Zafer'le gizli gizli görüşen Ayşen, onun geri dönüşüne çok sevinir. Arif'le Gülsüm arasında ise son zamanlarda sert rüzgarlar esmeye başlamıştır.

Gülsüm'ü mutlu edebilmek ve onun yüzünü güldürebilmek için türlü yöntemlere başvuran Arif başarılı olabilecek midir?



Tahir ailesi, Makedon ailenin konaktan gitmesini beklerken, tapunun gerçek çıkması ve yapımcının film projesinden vazgeçmesi, her şeyi alt üst eder. Köfteci Süleyman, Neriman ve aile üyeleri bu duruma nasıl tepki verecektir? Konakta yaşanan karmaşadan haberi olmayan ve beklenmedik bir hamle yaparak Jovanka'ya radyodan ilan-ı aşk eden Ertan, sevdiğinden ne yanıt alacaktır?