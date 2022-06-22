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Haberler Televizyon TRT1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? Balkan Ninnisi dizisi hangi şehirde ve ülkede çekildi?
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Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? Balkan Ninnisi dizisi hangi şehirde ve ülkede çekiliyor?

Balkan Ninnisi çekim mekanları araştırılıyor. Başrollerini Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey ve Merih Öztürk'ün paylaştığı dizi bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak. Dizinin izleyicileri "Balkan Ninnisi nerede çekiliyor?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Balkan Ninnisi dizisi çekildiği ülke ve yer hakkında merak edilenler..

TRT1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? Balkan Ninnisi dizisi hangi şehirde ve ülkede çekildi?

Birbirlerine aşık olan iki gencin hikayesini anlatan Balkan Ninnisi dizisi bu akşam 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği dizi Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdasını izleyicilerle buluşturacak. Peki, Balkan Ninnisi dizisi nerede çekiliyor? İşte Balkan Ninnisi dizisinin çekildiği ülke ve şehir hakkında ayrıntılar...

BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Balkan Ninnisi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekiliyor.

BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ KONUSU NE?

“Balkan Ninnisi”, 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalan, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak.

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