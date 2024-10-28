Edirne'de geniş katılımlı ve güzel organizasyon düzenlendiğini anlatan Müftüoğlu, "Şampiyonanın ilk gününde zamana karşı kategorisinde yarışlar oluyor. Her bir dakikada bir sporcular start alıyorlar. 10 ülkeden 82 sporcu bugün yarışıyor. Yıllar önce yine aynı organizasyonu Edirne'de yapmıştık, çok güzel gerçekleşmişti. Normalde şampiyona Sırbistan'da yapılacaktı ancak oradaki güvenlik nedeniyle iptal olan yarışı ülkemize getirdik. Geçmişte de bu şampiyonayı burada düzenlediğimiz için tecrübemiz var" diye konuştu.