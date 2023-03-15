Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güngören'de balkonun çökme riski nedeniyle kaldırım kapatıldı

Olası Marmara depreminin konuşulduğu günlerde İstanbul Güngören'de akıllara durgunluk veren bir görüntü ortaya çıktı. İlçede 5 katlı bir binanın balkonunda çatlaklar ve eğim meydana geldi. Bunun üzerine balkonun altındaki kaldırım kapatıldı

ABONE OL
DHA
  • Güngören'de akılalmaz olay! 5 katlı binanın balkonunda... - Haberler

    İstanbul Güngören'de bir apartmanın balkonunda çatlaklar ve eğim meydana geldi. Belediye ekipleri, balkonun altına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
  • Güngören'de akılalmaz olay! 5 katlı binanın balkonunda... - Haberler

    DHA'nın haberine göre Akıncılar Mahallesi Akdeniz Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katında bulunan balkonda uzun süredir çatlaklar bulunuyordu.
  • Güngören'de akılalmaz olay! 5 katlı binanın balkonunda... - Haberler

    Bu çatlakların büyüdüğünü ve eğimin oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler, ilk incelemenin ardından balkonun bulunduğu alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
  • Güngören'de akılalmaz olay! 5 katlı binanın balkonunda... - Haberler

    Şeritlerin üzerine ise "Buradan geçmeyin. Dikkat balkon düşecek" şeklinde kağıda yazılı uyarı notu asıldığı görüldü. Kolonlarında da çatlaklar oluştuğu iddia edilen apartmanla ilgili henüz bir kararın bulunmadığı öğrenildi.
  • Güngören'de akılalmaz olay! 5 katlı binanın balkonunda... - Haberler

    "HERHALDE EV SAHİBİ BOYAYIP VERDİ"

    Daire sakini Cemal Soysal, "Önceden balkonda çökme vardı, bugün de biraz eğilme oluşmuş. 45 - 50 yıllık bir bina olduğu için binada da çatlaklar var. Bizim pencerenin altında da çatlaklar var. Benim ilk girdiğimde öyle bir şey yoktu, herhalde ev sahibi boyayıp verdi. Balkonu kapatmışlar, herhalde biraz da yük binmiş. Aşağıya doğru bir eğilme oldu" dedi. 
  • Güngören'de akılalmaz olay! 5 katlı binanın balkonunda... - Haberler

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.