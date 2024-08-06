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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Çatışmanın arasında kaldılar! Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu

        Burdur'da husumetli iki grubun silahlı kavgasında, evlerinde balkonda oturan yaşlı çift yaralandı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:59
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        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
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        Burdur'da husumetli iki grubun birbirine pompalı tüfekle ateş açtığı kavga sırasında seken saçmalar, evin balkonunda oturan Mustafa K. (73) ve Kamuran K. (65) çiftine isabet etti.

        DHA'nın haberine göre yaralanan çift hastanede tedaviye alınırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Burdur'da dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda husumetli iki grup pompalı tüfeklerle birbirine saldırdı.

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        YAŞLI KARI-KOCA HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Bu sırada evlerinin balkonunda oturan Mustafa K. ile eşi Kamuran K. tüfekten açılan ateş sonrası seken saçmalar nedeniyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaşlı karı- koca ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Çift tedavilerinin ardından ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

        Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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        #haberler
        #Burdur
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