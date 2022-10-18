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Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Ballon d'Or ödül törenine birçok ünlü isim katıldı

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  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ballon d'Or ödül törenine birçok ünlü isim katıldı.
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    2022 Ballon d'Or ödülünüğ Real Madrid forması giyen Karim Benzema kazandı. İşte geceye akın eden isimler...
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

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  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    TRINITY RODMAN
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    KEVIN DE BRUYNE AİLESİ
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    NABILLA BENATTIA
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    ROBERT & ANNA LEWANDOWSKI
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    RONALDO
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    KEVIN DE BRUYNE'NİN EŞİ MICHELE LACROIX
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    ZINEDINE ZIDANE
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    DIDIER DROGBA VE GABRIELLE LEMAIRE
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    KEVIN DE BRUYNE
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    FLORENTINO PEREZ
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    SANDY HERIBERT
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    LUIS FIGO
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    CHRISTOPHER NKUNKU
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    SADIO MANE
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    IZABEL GOULARD
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    EDERSON VE LAIS MORAES
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    JEAN MICHEL AULAS
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    KEVIN TRAPP VE IZABEL GOULARD
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    ANDREA BOCELLI
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    TRINITY RODMAN
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    THIBAUT COURTOIS VE MISHEL GERZIG
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    ROBERT & ANNA LEWANDOWSKI
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    KARIM BENZEMA
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    ALEXIA PUTELLAS
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    GAVI
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    THIBAUT COURTOIS & MISHEL GERZIG
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    ANDRIY SHEVCHENKO
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    SHVECHENKO & PUTELLAS
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

    SADIO MANE
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
  • Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi - Geceye damga vuran isimler - Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu

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