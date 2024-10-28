Ballon d’Or ödül töreni için artık saatler kaldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da adaylar arasında yer aldığı futbolun en prestijli ödülü bugün sahibini buluyor. Törende erkek ve kadın kategorilerinde en iyi futbolcu, en iyi teknik direktör ve en iyi kulüp ödülleri verilecek. Öte yandan bu yılki ödül töreninde ismi en çok öne çıkan oyuncular Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior ve Manchester City’de forma giyen Rodri oldu. Peki Ballon d’Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ballon d’Or adayları 2024 listesi ve tüm detaylar…