Fotomaç'ın haberine göre; Ballon d'Or'un sahibi bu akşam belli olacak. Törenin Türkiye'de bir yayını bulunmuyor. Gala, France Football'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak..

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric ödülün favorisi olarak gösteriliyor. En büyük rakibi ise Kylian Mbappe. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi favori olmasalar da yine şaşırtabilir. Ancak bu 4 ismin dışında bir futbolcunun ödülü alabileceğine yönelik duyumlar da var..

France Football dergisinin 2018 Altın Top ödülüne aday gösterdiği 30 futbolcu şöyle:.

Sergio Agüero (Manchester City)

Alisson Becker (Liverpool)

Gareth Bale(Real Madrid)

Karim Benzema(Real Madrid)

Diego Godin (Atletico Madrid)

Roberto Firmino (Liverpool)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Eden Hazard (Chelsea)

Isco (Real Madrid)

N'Golo Kante (Chelsea)

Hugo Lloris (Tottenham Hotspur)

Mario Mandzukic (Juventus)

Sadio Mane (Liverpool)

Marcelo (Real Madrid)

Kylian Mbappe (PSG)

Lionel Messi (Barcelona)

Luka Modric (Real Madrid)

Neymar (PSG)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Paul Pogba (Manchester United)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Ivan Rakitic (Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Mohammed Salah (Liverpool)

Luis Suarez (Barcelona)

Raphael Varane (Real Madrid)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

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