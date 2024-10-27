2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu yılki Altın Top adayları arasında yer almadı.

Galatasaray'ın İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen de geçen yıl listede yer alırken bu yıl adaylar arasında bulunmuyor.

Messi, Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak bu ödülü en çok alan oyuncu olurken en yakın takipçisi Ronaldo ise bu ödülü 5 kez kazanmıştı.