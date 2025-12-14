Baltayla kuaförü bastı!

Kağıthane'de aralarında alacak verecek meselesi olduğunu iddia eden Murathan A. (26), baltayla Murat U.’nun (34) kuaför dükkanını bastı.

DHA'nın haberine göre taraflar arasında çıkan kavgada Murathan U., baltayla klimayı patlatıp iş yerine zarar verdi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken dükkanda hasar meydana geldi. Saldırgandan şikayetçi olan Murat U.'nun ifadesinde, "Ona olan borcumu ödemiştim; ancak o, borcumun bitmediğini daha fazla vermem gerektiğini, vermezsem beni keseceğini söyledi" dediği öğrenildi.

Olay, 8 Aralık Pazartesi günü saat 16.45 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuaförlük yapan Murat U. bir süre önce Murathan A.'dan aldığı borcu ödedi. Ancak borcunun tamamını ödemediğini iddia eden Murathan A., iş yerine giderek Murat U. ile konuşmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Murathan A. dükkandan ayrıldı. Yaklaşık 5 dakika sonra elinde baltayla geri dönen Murathan A., dükkana girerek baltayla klimaya ve raflara vurarak zarar verdi. Ardından küfür ettiği iddia edilen Murathan A., çevredeki vatandaşların elindeki baltayı almasıyla iş yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.