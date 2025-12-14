Habertürk
        Baltayla kuaförü bastı!

        Baltayla kuaförü bastı!

        İstanbul Kağıthane'de bir kişi, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle baltayla kuaförü bastı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 10:04 Güncelleme: 14.12.2025 - 10:20
        Baltayla kuaförü bastı!
        Kağıthane'de aralarında alacak verecek meselesi olduğunu iddia eden Murathan A. (26), baltayla Murat U.’nun (34) kuaför dükkanını bastı.

        DHA'nın haberine göre taraflar arasında çıkan kavgada Murathan U., baltayla klimayı patlatıp iş yerine zarar verdi.

        Olay anı güvenlik kamerasına yansırken dükkanda hasar meydana geldi. Saldırgandan şikayetçi olan Murat U.'nun ifadesinde, "Ona olan borcumu ödemiştim; ancak o, borcumun bitmediğini daha fazla vermem gerektiğini, vermezsem beni keseceğini söyledi" dediği öğrenildi.

        Olay, 8 Aralık Pazartesi günü saat 16.45 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuaförlük yapan Murat U. bir süre önce Murathan A.'dan aldığı borcu ödedi. Ancak borcunun tamamını ödemediğini iddia eden Murathan A., iş yerine giderek Murat U. ile konuşmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Murathan A. dükkandan ayrıldı. Yaklaşık 5 dakika sonra elinde baltayla geri dönen Murathan A., dükkana girerek baltayla klimaya ve raflara vurarak zarar verdi. Ardından küfür ettiği iddia edilen Murathan A., çevredeki vatandaşların elindeki baltayı almasıyla iş yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        "SENİ KESECEĞİM ÖLDÜRECEĞİM"

        Olayın ardından iş yerinde hasar meydana gelirken Murat U., emniyete giderek şikayetçi oldu. Murat U.'nun ifadesinde, "Arkadaşım Murathan A. iş yerime gelerek daha önceden alacak verecek meselemizden konu açtı. Ben daha önce ona olan borcumu zaten ödemiştim; ancak o, borcumun bitmediğini, daha fazla borcumu vermem gerektiğini, vermezsem beni keseceğini, öldüreceğini söyledi. Ben de kendisine tekrar o borcu 'Ben sana ödedim' dediğimde 'Sen görürsün' diyerek iş yerimden çıktı. Kısa bir süre sonra elinde bir baltayla gelerek iş yerimde bulunan raflara ve 50 bin lira değerindeki klimama zarar vererek, 'Borcunu ödemezsen ben de bu şekilde sana zarar vermesini bilirim' diyerek ortalığı dağıttı. Ben de kendisine 'Ne yapıyorsun sen; bunu yapmaya hakkın yok' dediğimde 'Borcumu vermezsen böyle alırım' diyerek bana hakaret etti. Ben kendisine hiçbir şey demedim. Sadece yaptıklarını izledim. Yaklaşmadım" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

