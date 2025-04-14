Bandırmaspor: 1 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile Iğdır FK, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 56 yaparken, Iğdır FK ise puanını 49'a yükseltti. Konuk ekip Iğdır'da Cebrail Karayel, 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibin golünü 7. dakikada Adrien Regattin atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 22. dakikada penaltıdan dönen topu tamamlayan Billel Messaoudi kaydetti.
Iğdır'da forma giyen Cebrail Karayel, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 56'ya, Iğdır FK ise 49'a çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Iğdır FK, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.