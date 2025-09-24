Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Bandırmaspor: 1 - Manisa FK: 4 | MAÇ SONUCU (Manisa 4 maç sonra kazandı) - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor: 1 - Manisa FK: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı ve 4 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 16:42 Güncelleme: 24.09.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa 4 maç sonra kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, Manisa FK, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-1 yendi.

        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Raşit Yorgancılar, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk

        Bandırmaspor: Akın Alkan, Hountondji (Dk. 46 Tolga Kalender), Bacuna, Ndongala, Emirhan Acar (Dk. 46 Topalli), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 74 Enes Aydın), Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Gani Burgaz), Mulumba, Samake (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Douglas Tanque

        Manisa FK: Samet Karabatak, Yusuf Talum (Dk. 89 Fırat İnal), Kadir Kaan Yurdakul, Diony (Dk. 80 Yunus Emre Yüce), Ada İbik, Benrahou (Dk. 70 Lindseth), Cissokho, Burak Süleyman (Dk. 69 Muhammed Enes Kiprit), Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Toure (Dk. 80 Osman Kahraman)

        Goller: Dk. 28, 72 Diony, Dk. 41 Benrahou, Dk. 68 Burak Süleyman, (Manisa FK), Dk. 56 Atınç Nukan (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Emirhan Acar, Dk. 58 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 64 Cissokho (Manisa FK)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!