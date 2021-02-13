Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Alper Çetin, Emrah Ünal, Ali Can Alp
RoyalHastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun (Dk. 72 Doğan Can Davas),Pote (Dk. 90+3 Mehmet Yiğit),Landel, Onur Akbay, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Del Valle),Selçuk Alibaz (Dk 76 Taha Yalçıner),Emir Halilovic, Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Torje (Dk. 72 Rayo)
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 90+3 Koray Kılınç),İbrahim Yılmaz (Dk. 73 Mirkan Aydın),Onur Ergün, Etoga, Ethemi (Dk. 73 Levent Ayçiçek),Kerem Baykuş (Dk. 75 Mert Zeybek),Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Abazaj
Goller: Dk. 61 Etoga (İstanbulspor),Dk. 73 Selçuk Alibaz, Dk. 90+2 Rayo (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
SarıKartlar: Dk. 41 Onur Akbay, Dk. 54 Selçuk Alibaz, Dk. 90 Emir Halilovic (Royal Hastanesi Bandırmaspor),Dk. 45 Ethemi (İstanbulspor)
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