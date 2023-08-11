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        Haberler Dünya Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 48'e çıktı

        Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 48'e çıktı

        Bangladeşli yetkililer, ülkenin güneydoğusunda etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 48 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kayıp kişilerin olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 18:21
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        Bangladeş'te sellerde ölenlerin sayısı 48'e çıktı
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        Chattogram bölgesi yetkililerinden Rakib Hasan, AA muhabirine, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

        Hasan, sel sularının çekildiği bölgelerde insanların evlerine döndüğünü, mahsur kalanlar için temel ihtiyaçların sağlandığı yardım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Cox's Bazar bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında yer alan yetkililerden Md Jahangir Alom, aralarında 2 Arakanlı göçmenin bulunduğu 21 kişinin öldüğünü belirtti.

        Bandarban bölgesinde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 700 evin yok olduğu ve yaklaşık 15 bin kişinin sellerden olumsuz etkilendiği kaydedildi.

        Rangamati bölgesindeki yetkililer, ülkenin en büyük yapay gölü Kaptai'nin kabarması nedeniyle sel suları seviyesinin yükselmeye devam ettiğini, bölgede 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 1 kişinin kayıp olduğunu aktardı.

        Meteoroloji uzmanı Md. Monowar Hossain, muson yağmurlarının 15 Ağustos'a kadar devam etmesinin beklendiğini belirtti.

        Bangladeş'te yetkililer, Cox's Bazar, Chattogram, Bandarban ve Rangamati'nin de bulunduğu bölgelerde meydana gelen sellerde en az 1,2 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini açıklamıştı.

        Bangladeş'te genelde haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl binlerce kişinin yaşamı olumsuz etkileniyor.

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        #bangladeş
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