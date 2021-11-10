Bani ne demek sorusu gündem oldu. İşte bani kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı...

Bani Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK bani ifadesinin Arapça bir kelime olduğunu açıklamakta ve bunu bir örnek ile dile getirmektedir. Örnek irdelendiğinde bu ifadenin daha az kullanıldığı ve eserlere geçtiği anlaşılmaktadır. TDK, açıklaması;

- Kurucu ve kurulumda bulunan kimse.

- Yapan kimse şeklindedir.

Bani Ne İçin Kullanılır?

Bani ifadesi eski kullanımlarda bulunmaktadır. Bani teriminin sıfat olarak kullanımları bulunmaktadır. Eski edebi eserlerde ve Arapça ifadelerin kullanımlarında rastlanan bir kelimedir. Bani ifadesi bir eseri oluşturan ve ortaya koyan kişilere denir. Örneğin, şair, yazar veya yönetmen.