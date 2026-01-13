Habertürk
        Banka aracında 30 milyon lirayı gasbettiler!

        Banka aracında görevli 2 personeli etkisiz hale getirip 30 milyon lirayı gasbettiler; 6 gözaltı

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde 6 kişi, ATM'ye para koyan banka aracının 2 personelini tabancayla etkisiz hale getirip, yaklaşık 30 milyon lirayı gasbetti. Olayın ardından kaçan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 17:25 Güncelleme: 13.01.2026 - 17:25
        Banka aracında 30 milyon lirayı gasbettiler!
        İzmir'deki olay, dün, Yenitepe Mahallesi'ndeki bir ATM’nin önünde meydana geldi. İki ayrı bankanın ATM'sine para yüklemek için çalışma yapan banka aracının silahlı 2 personeli, bir grup tarafından tabancayla etkisiz hale getirildi. Şüpheliler, çalışanları plastik kelepçeyle bağlayıp, banka aracında ve ATM'deki 30 milyon liraya yakın parayı alıp otomobille kaçtı.

        Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin C.M. (24), M.M. (26), F.A. (28), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27) ve R.O. (27) olduğu belirlendi. Polis, 6 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 5 tabanca, 6 şarjör, çok sayıda fişek ve 1 tüfek ele geçirildi. Çalınan paranın büyük bir kısmının da bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

