        BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI 2026: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi?

        Mevduat faiz oranları 2026: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar, hangi banka ne kadar faiz veriyor?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye çekti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Böylece 500 bin TL'nin aylık getirisi değişti. Peki, en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte Ocak 2026 güncel mevduat faiz oranları ve en yüksek kazanç sağlayan bankalar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 15:38 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:38
        1

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını açıkladı. Politika faizi 100 baz puan indirimle yüzde 38’den yüzde 37’ye çekildi. Faiz oranı böylelikle Ekim 2023’ten beri en düşük seviyesine gerilemiş oldu. TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Mevduat faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte 500 bin TL’nin aylık getirisi değişti. Bankada parası olanlar ise bu noktada ‘’En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Ocak 2026 banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin aylık getirisi...

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye çekti.

        TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurulun, politika faizinin yüzde 37'ye indirilmesine karar verdiği bildirildi.

        Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdiği belirtildi.

        3

        2026 OCAK MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

        Bankaların mevduat faizleri tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler tarafından araştırılıyor.

        27 Ocak 2026 itibarıyla 500 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların güncel mevduat oranlarına göre yeniden hesaplandı.

        Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka mevduat faizi oranları ve 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi…

        4

        HALKBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 35

        Net Kazanç: 12.657,54 TL

        Vade Sonu: 512.657,54 TL

        5

        ENPARA.COM (34 günlük)

        Faiz Oranı: Yüzde 38

        Net Kazanç: 14.601,37 TL

        Vade Sonu: 514.601,37 TL

        6

        İŞ BANKASI

        Faiz Oranı: Yüzde 36,50

        Net Kazanç: 14.025,00 TL

        Vade Sonu: 514.025,00 TL

        7

        ODEA BANK

        Faiz Oranı: Yüzde 37,50

        Net Kazanç: 13.561,64 TL

        Vade Sonu: 513.561,64 TL

        8

        GARANTİ BBVA

        Faiz Oranı: Yüzde 24

        Net Kazanç: 8.408,22 TL

        Vade Sonu: 508.408,22 TL

        9

        ZİRAAT BANKASI

        Faiz Oranı: Yüzde 35

        Net Kazanç: 12.657,54 TL

        Vade Sonu: 512.657,54 TL

        10

        AKBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 40

        Net Kazanç: 14.465,75 TL

        Vade Sonu: 514.465,75 TL

        11

        DENİZBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 40

        Net Kazanç: 14.465,75 TL

        Vade Sonu: 514.465,75 TL

        12

        VAKIFBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 39

        Net Kazanç: 14.104,11 TL

        Vade Sonu: 514.104,11 TL

        13

        YAPIKREDİ

        Faiz Oranı: Yüzde 38,5

        Net Kazanç: 13.488,19 TL

        Vade Sonu: 513.488,19 TL

        14

        ING BANK

        Faiz Oranı: Yüzde 41

        Net Kazanç: 12.786,00 TL

        Vade Sonu: 512.786,00 TL

        15

        TEB

        Faiz Oranı: Yüzde 34

        Net Kazanç: 13.064,39 TL

        Vade Sonu: 513.064,39 TL

        16
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
