Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını açıkladı. Politika faizi 100 baz puan indirimle yüzde 38’den yüzde 37’ye çekildi. Faiz oranı böylelikle Ekim 2023’ten beri en düşük seviyesine gerilemiş oldu. TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Mevduat faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte 500 bin TL’nin aylık getirisi değişti. Bankada parası olanlar ise bu noktada ‘’En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Ocak 2026 banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin aylık getirisi...