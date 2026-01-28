Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi BANKA BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI 2026 OCAK: 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar? 32 günlük en yüksek mevduat faizi hangi bankada?

        Mevduat faiz oranları güncellendi! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar, hangi banka ne kadar faiz veriyor?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye çekti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Böylece 500 bin TL'nin aylık getirisi değişti. Peki, en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte Ocak 2026 güncel mevduat faiz oranları ve en yüksek kazanç sağlayan bankalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 06:58 Güncelleme: 28.01.2026 - 06:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını açıkladı. Politika faizi 100 baz puan indirimle yüzde 38’den yüzde 37’ye çekildi. Faiz oranı böylelikle Ekim 2023’ten beri en düşük seviyesine gerilemiş oldu. TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Mevduat faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte 500 bin TL’nin aylık getirisi değişti. Bankada parası olanlar ise bu noktada ‘’En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Ocak 2026 banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin aylık getirisi...

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye çekti.

        TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurulun, politika faizinin yüzde 37'ye indirilmesine karar verdiği bildirildi.

        Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdiği belirtildi.

        3

        2026 OCAK MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

        Bankaların mevduat faizleri tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler tarafından araştırılıyor.

        27 Ocak 2026 itibarıyla 500 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların güncel mevduat oranlarına göre yeniden hesaplandı.

        Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka mevduat faizi oranları ve 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi…

        4

        HALKBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 35

        Net Kazanç: 12.657,54 TL

        Vade Sonu: 512.657,54 TL

        5

        ENPARA.COM (34 günlük)

        Faiz Oranı: Yüzde 38

        Net Kazanç: 14.601,37 TL

        Vade Sonu: 514.601,37 TL

        6

        İŞ BANKASI

        Faiz Oranı: Yüzde 36,50

        Net Kazanç: 14.025,00 TL

        Vade Sonu: 514.025,00 TL

        7

        ODEA BANK

        Faiz Oranı: Yüzde 37,50

        Net Kazanç: 13.561,64 TL

        Vade Sonu: 513.561,64 TL

        8

        GARANTİ BBVA

        Faiz Oranı: Yüzde 24

        Net Kazanç: 8.408,22 TL

        Vade Sonu: 508.408,22 TL

        9

        ZİRAAT BANKASI

        Faiz Oranı: Yüzde 35

        Net Kazanç: 12.657,54 TL

        Vade Sonu: 512.657,54 TL

        10

        AKBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 40

        Net Kazanç: 14.465,75 TL

        Vade Sonu: 514.465,75 TL

        11

        DENİZBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 40

        Net Kazanç: 14.465,75 TL

        Vade Sonu: 514.465,75 TL

        12

        VAKIFBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 39

        Net Kazanç: 14.104,11 TL

        Vade Sonu: 514.104,11 TL

        13

        YAPIKREDİ

        Faiz Oranı: Yüzde 38,5

        Net Kazanç: 13.488,19 TL

        Vade Sonu: 513.488,19 TL

        14

        ING BANK

        Faiz Oranı: Yüzde 41

        Net Kazanç: 12.786,00 TL

        Vade Sonu: 512.786,00 TL

        15

        TEB

        Faiz Oranı: Yüzde 34

        Net Kazanç: 13.064,39 TL

        Vade Sonu: 513.064,39 TL

        16
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!