Banka çalışma saatlerinde değişiklik! Banka çalışma saatleri nasıl oldu? Bankalar kaçta açılacak kaçta kapanac

Covis-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni koronavirüs tedbirlerinden biri de bankalara yönelik oldu. Bazı kamu ve özel bankalar, çalışma saatlerinde değişiklik yapacağını duyurdu. Banka çalışma saatleri nasıl oldu? Bankalar kaçta açılacak kaçta kapanacak? İşte bankaların yeni mesai saatleri...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?

İstanbul Valiliği'nin açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul genelinde bazı bankaların mesai saatleri değişti. Covid-19 salgınının başladığı dönemlerde alınan önlemler geri döndü. Bazı bankalar müşterilerine değişen mesai saatleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

İstanbul özelinde İş Bankası şubelerinin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirildi.

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?

Garanti Bankası İstanbul şubeleri, 16 Kasim 2020 itibariyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 arasında çalışmaya baslayacak.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?

Ziraat Bankası, şubelerde 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

HSBC BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?

HSBC çalışma saatleri 08.30-17.00 arasındadır.

HALK BANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Halk Bank çalışma saatleri 09.00-17.00 arasındadır.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?

Denizbank şubeleri 09.00-17.00 arası hizmet veriyor.



YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Yapı Kredi Bankası mesai saatleri 09.00-17.00 arasındadır.

AKBANK MESAİ SAATLERİ 2020

Akbank mesai saatleri olarak hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.