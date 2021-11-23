Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indiriminin sürdürülmesi kararı alındı. Merkez Bankası toplantısının ardından yükselişini hızlandıran Dolar, 23 Kasım Salı günü en yüksek 13,45'i, Euro ise 15,16' yı gördü.

BANKALAR DÖVİZ ALIMINI DURDURDU MU?

23 Kasım Salı günü öğleden sonra hızla yükselen Dolar ve Euro kuru vatandaşları ve yatırımcıları döviz alışverişine yöneltti. Bankaların mobil bankacılık uygulamaları üzerinden döviz almaya ve satmaya çalışan pek çok kişi işlemlerin yavaşladığını ve hata verdiğini söyledi.

Döviz alışverişi sırasında yaşanan aksaklık kısa süre içinde sosyal paylaşım patformu Twitter'da gündeme oturdu. Pek çok kullanıcı farklı farklı bankalardan döviz almaya çalıştığını ancak internet bankacılığı uygulamalarının hata verdiğini yazdı. Pek çok özel bankanın uygulamasında yaşanan aksaklığın yoğunluktan kaynaklandığı tahmin ediliyor ancak bankalardan konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.