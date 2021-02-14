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Bankacılık sektörünün kârı yüzde 22.3 arttı

Türk bankacılık sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun olarak yaşandığı 2020'de yaklaşık 60 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek yıllık karını elde etti. Geçen yıl sektörün faiz geliri 423,5 milyar TL, toplam faiz gideri 208,7 milyar TL oldu

Bankalar 2020'de tüm zamanların en yüksek karına ulaştı - haberler
Bankalardan tüm zamanların kâr rekoru
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AA

Bankacılık sektörünün kârı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 22.3 artarak 59 milyar 973 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, geçen yıl 59 milyar 973 milyon TL net dönem karına ulaştı.

2019 yılı ile karşılaştırıldığında kardaki artış yüzde 22,3'e işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek yıllık karına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, 2019'da 49 milyar 43 milyon lira kar elde etmişti.

Kovid-19 salgınının etkisiyle aylık bazda değerlendirildiğinde, sektörün karında dalgalı bir seyir gözlendi.

Geçen yılın aralık ayında sektörün karı, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artarak 2,7 milyar liraya yükseldi. Sektör, aralıkta 2020'nin en düşük ikinci aylık karını elde etti.

BANKALARIN FAİZ GELİRİ YÜZDE 0.7 ARTTI

Verilere göre, bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri 2019'a göre yüzde 0,7 arttı. Aralık sonu itibarıyla 423,5 milyar lira olan bankaların faiz geliri, 2019 yılında 420,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, 12 aylık dönemde kredilerden 308,1 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 72,1 milyar lirası tüketici kredilerinden, 10,5 milyar lirası kredi kartlarından, 36 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

BANKALARIN FAİZ GİDERİ YÜZDE 19.2 DÜŞTÜ

Sektörün toplam faiz gideri, 12 ayda 2019'a göre yüzde 19,2 azalarak 208,7 milyar liraya geriledi. 2019 yılında bankaların faiz gideri toplamı 258,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Geçen yıl bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 29,6 azalarak 123 milyar liraya düştü. Toplam faiz giderlerinin yüzde 59'u mevduata ve yüzde 10,9'u bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, aralık sonu itibarıyla 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 32,3 artarak 214,8 milyar lira oldu.

Türk bankacılık sektörünün son 5 yılda elde ettiği dönem net karı (milyon TL) şöyle:

DönemKar
201637.530
201748.648
201854.123
201949.043
202059.973

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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