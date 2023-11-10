Bankalar bugün açık mı? 10 Kasım'da bankalar çalışıyor mu? İşte cevabı
Bankalar bugün açık mı? Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldığı 10 Kasım'da törenlerle anılıyor. Bankalarda işi olanlar törenler nedeniyle bankaların kapalı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bankalar 10 Kasım'da bugün açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk her yıl aramızdan ayrıldığı gün olan 10 Kasım'da çeşitli törenlerle anılıyor. Törenler nedeniyle 10 Kasım'da resmi işlem yapılan kurumlar ve bankların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün bankalar açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım bu sene Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olarak sayılmamaktır.
10 KASIM BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Bankalar sadece hafta sonları ve resmi tatillerde kapalı konumda oluyorlar. 10 Kasım resmi tatil olarak sayılmaması sebebiyle bankalar bugün normal mesai saaatlerinde çalışacaklar. 10 Kasım 2023 Cuma günü vatandaşlar bankalardan işlemlerini gerçekleştirebilecek.