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Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 27 Haziran bankalar yarın kaça kadar çalışıyor?

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, bankaların çalışma durumu araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda "Bankalar bugün açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 arefe günü bankalar açık mı, tatil mi ve kaça kadar çalışıyor?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 27 Haziran bankaların çalışma saatleri...

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  • Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 26-27-28 Haziran 2023 bayramda arefe (arife) günü yarın özel ve devlet kamu bankaları tatil mi, çalışacak mı, hizmet verecek mi?

    Yurt genelinde Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor. 28 Haziran tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Bayram dolayısıyla kamu kurumu çalışanları 9 gün idari izinli sayılırken, bankaların çalışma durumu araştırılmaya başladı. Peki, "Bankalar bugün açık mı kapalı mı? 27 Haziran 2023 arefe günü bankalar açık mı, tatil mi ve kaça kadar çalışıyor?" İşte Kurban Bayramı'nda bankaların çalışma durumu...
  • Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 26-27-28 Haziran 2023 bayramda arefe (arife) günü yarın özel ve devlet kamu bankaları tatil mi, çalışacak mı, hizmet verecek mi?

    AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

    İdari izin sadece kamu çalışanlarını kapsamaktadır. Bankaların, Borsa İstanbul'un çalışma prensibine göre açık olmasından kaynaklı olarak 9 günlük idari izinden yararlanamıyorlar.
  • Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 26-27-28 Haziran 2023 bayramda arefe (arife) günü yarın özel ve devlet kamu bankaları tatil mi, çalışacak mı, hizmet verecek mi?

    Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. 
  • Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 26-27-28 Haziran 2023 bayramda arefe (arife) günü yarın özel ve devlet kamu bankaları tatil mi, çalışacak mı, hizmet verecek mi?

    AREFE GÜNÜ BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

    Buna göre; kamu bankalarının 9 günlük idari izin kapsamında yer alması sebebiyle 23 Haziran Cuma günü itibarıyla çalışmalarını durduracak. Özel sektör bankalarının ise 26 Haziran'da tam gün; 27 Haziran’da ise öğlen 12.00 ya da 13.00'a kadar açık olması ve 28 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında kapalı olması bekleniyor. Sonuç olarak; tüm bankalar 3 Temmuz 2023 Pazartesi itibarıyla yeniden işlem yapmaya başlayacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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