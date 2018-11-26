Kimliği hala bilinmeyen Britanyalı grafiti sanatçısı Banksy'e ait bazı eserlere, sigortaları olmadığı gerekçesiyle Belçika'da el koyuldu.

Aralarında 'Kırmızı Balonlu Kız'ın farklı bir versiyonu olan 58 eser, güvenli bir yere taşındı.

Brüksel'deki boş bir süpermarkette sergilenen eserlerin sanatçının rızası olmaksızın sergilendiği ve sergiden kazanç elde edildiği öne sürüldü.

Yaşanan anlaşmazlığın ardından Banksy'nin eserlerinin hasar ve hırsızlığa karşı sigortalanmadığı belirtildi.

Bunun üzerine 15 milyon euro değerindeki 58 parça esere el konuldu.

Sergiyi düzenleyen kurum, eserleri sergileme haklarının olduğunu ama bu hakların koşullarının ve eserlerin sigortalı olup olmadığının belirsiz olduğunu ifade etti.

Yargıya taşınan konuyla ilgili mahkemenin birkaç ay içinde karar vermesi bekleniyor.

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