Banu Alkan'dan Serenay Sarıkaya'ya: Silikonlar karizmayı bozuyor
Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katılmıştı. Giydiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle gündem olan Sarıkaya'ya Banu Alkan'dan dikkat çeken bir yorum geldi
Serenay Sarıkaya; küresel ölçekte sanat, tasarım, moda, inovasyon gibi konularda dikkat çeken isimlerin onurlandırıldığı, GQ'nun New York'ta düzenlediği 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katılmıştı.
Davette siyah bir elbise tercih eden Serenay Sarıkaya, derin göğüs dekoltesiyle bakışları üzerinde toplamıştı.
Giydiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle gündem olan Serenay Sarıkaya'ya Banu Alkan'dan dikkat çeken bir yorum geldi.