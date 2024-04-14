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        Haberler Magazin Banu Alkan'dan Serenay Sarıkaya'ya dekolte eleştirisi: Silikonlar karizmayı bozuyor - Magazin haberleri

        Banu Alkan'dan Serenay Sarıkaya'ya: Silikonlar karizmayı bozuyor

        Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katılmıştı. Giydiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle gündem olan Sarıkaya'ya Banu Alkan'dan dikkat çeken bir yorum geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 12:14 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:14
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        Serenay Sarıkaya; küresel ölçekte sanat, tasarım, moda, inovasyon gibi konularda dikkat çeken isimlerin onurlandırıldığı, GQ'nun New York'ta düzenlediği 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katılmıştı.

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        Davette siyah bir elbise tercih eden Serenay Sarıkaya, derin göğüs dekoltesiyle bakışları üzerinde toplamıştı.

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        Giydiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle gündem olan Serenay Sarıkaya'ya Banu Alkan'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

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        "KARİZMAYI BOZUYOR"

        Banu Alkan, Serenay Sarıkaya'nın daha önce çektirdiği bu fotoğrafına "Göğüsler silikon olmasaydı keşke... Silikonlar karizmayı bozuyor ne yazık ki" notunu düştü.

        #serenay sarıkaya
        #Banu Alkan
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