Banu Alkan, kardeşinin cenaze töreninde gözyaşlarına hâkim olamadı

Ünlü oyuncu Banu Alkan, trafik kazasında yaşamını yitiren kardeşi Osman Alkan'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.

65 yaşındaki Osman Alkan, Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Osman Alkan için Altınoluk Köy Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Banu Alkan'ın yanı sıra aile yakınları ve sevenleri katıldı. Defin sırasında duygusal anlar yaşanırken, Alkan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kardeşinin vefatıyla yıkılan Banu Alkan, duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Pırlantamdı benim… Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim. Dünyadaki en büyük koruyucumu kaybettim. Bana en büyük sevgiyi veren, hayatım boyunca yanımda olan bir rüya gibiydi. Üç evladı var; Kerem, Melis… Canım benim."

Banu Alkan, kardeşiyle en son iki gün önce görüştüğünü belirterek; "İki gün önce 'Ablacığım gel, gel' dedi. 'Söz veriyorum, geliyorum' demiştim. Hem özledim hem de Altınoluk'ta evle ilgili işlerimiz vardı, dekorasyonla ilgili… Geldim ama böyle geldim. Hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Gencecik bir insandı. Çok erken oldu, hiç yakışmadı bu ölüm, hiç yakışmadı ona" ifadelerini kullandı.