Banu Kavak: Sadece borç ve bağış toplayarak bir yere varılmaz

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19 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da başkan adaylarından İbrahim Özdemir'in listesinde bulunan Banu Kavak, Habertürk Spor'un sorularını yanıtladı. Finans sektöründe oldukça deneyimli olan Kavak, gelir yaratmanın önemine dikkat çekti. Kavak'ın açıklamaları şöyle:

- Uzun zamandır Galatasaray camiasına yakınsınız, ancak Galatasaray'ın yeni seçimlerinde İbrahim Özdemir’in listesinde yer alarak daha fazla katkı yapma fikriniz nasıl oluştu?

"İbrahim Özdemir ailece uzun yıllardır yakından tanıdığımız, saygı duyduğum camianın önde gelen isimlerinden. Kendisinden böyle bir teklif geldiğinde ne yapabilirim nasıl katkı sağlayabilirim düşüncesinden yola çıkarak ve tabii ki “önceliğimiz Galatasaray” diyerek ben de bu hareketin bir parçası oldum."

-Profesyonel birikiminiz ve tecrübenizle yeni dönemde Galatasaray’a nasıl bir katkı sağlamayı amaçlıyorsunuz?

"Öncelikle Galatasaray bir spor kulübü olmanın ötesinde aynı zamanda kültür ve gelenekleri olan bir marka. Bir spor kulübünün finansal ihtiyaçları ve gelir kaynakları ve kazanımlarına odaklanmak lazım. Kısaca mevcut varlıklarının yönetimi ve ek gelir kaynakları yaratma konusunda projelerimiz var. Finansal yapıyı sürdürülebilir bir temele oturtmak için spor ekonomisinin gereklerini yerine getirmek gerekiyor."

- Nedir bu projeler?

"Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketleriyle işbirliği yaparak Galatasaray adına özel serbest Yatırım Fonları kurulabilir. Bugün pek çok aile kendileri için kurumlarda böyle fonlar kurdurup yönettiriyorlar. Tercih ettikleri yatırım stratejisine göre onlar adına bu kurumlarda yönetiliyor bu fonlar. Galatasaray’a gönül vermiş pek çok iş insanı, yatırımcı, varlık sahibi aileler var. Kendilerine ulaşarak Galatasaray adına kurulacak farklı stratejileri olan bu fonlardan kendi risk algılarına ve getiri beklentilerine uygun olanlara yatırım yapmaları sağlanabilir."

"KENDİLERİNE YATIRIM YAPARKEN AYNI ZAMANDA GALATASARAY'A DA DESTEK OLACAKLAR"

"Bu sistemde kişi ve kurumlar kendileri adına yatırım yaparken aynı zamanda Galatasaray’a da destek olacaklar. Mevcut birikimlerinden sağlayacakları kazançları, profesyoneller onlar adına takip edip yönetecek. Fonlardan kesilen yönetim ve performans ücretlerinin bir kısmı Galatasaray A.Ş.’ye bırakılacak. Yani işin özü şu; geçmişte Galatasaray’a sadece borç ve bağış toplayarak bir yere varılamayacağını gördük. Futbolcusundan, yöneticisine, üyesinden taraftarına herkesin hem gelir elde ettiği hem Galatasaray’a destek verdiği, uzun vadeli kazan-kazan bir sistem kurulmuş olacak."

- Son olarak seçimde şansınızı nasıl görüyorsunuz ?

"Öncelikle son derece güçlü bir listemiz olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllardır Galatasaray camiasının içindeyim. Seçimde iyi bir sonuç alacağımızı öngörüyorum, gelişmeler oy potansiyelimizin her gün daha iyiye gittiğini gösteriyor. Biz gereksiz kavgaların içinde olmayacağımızı ekimizin duruşu ile bugüne kadar gösterdik. Çünkü bizim önceliğimiz Galatasaray…"