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Banyo bitkileri ve çiçekleri: banyoya hangi bitkiler konur?

Banyoların olduğundan daha şık görünmesi mümkündür. Bitkilerin güçlü etkisi ile muhteşem alanlar oluşturulabilir. Çiçekli ya da çiçeksiz bitkiler, iç mekanlarda yetiştirilebilecek sayısız türe sahiptir. Pek çok kişi, evinin diğer bölümlerine gösterdiği özeni, banyosuna da gösteriyor.

Banyo bitkileri ve çiçekleri: banyoya hangi bitkiler konur?
HABERTURK.COM

Güzel bir banyo dekorasyonu ise ortamın enerjisini yükseltmeye yetiyor. Çiçek yetiştirmeyi seven kişiler, banyo dekorasyonlarında bazı bitki ve çiçek türlerine yer vermektedir. Peki, banyo bitkileri nelerdir? Banyoya hangi bitkiler konur? Eğer siz de banyonuzda küçük değişiklikler yapmak istiyorsanız ve banyoya koyulacak bitkiler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız içeriğimizin devamı tam size göre! İşte değerlendirmeye alabileceğiniz banyo çiçekleri

Banyoya Koyulacak Bitkiler

“Banyoda çiçek yetişir mi?” sorusu pek çok kişi tarafından araştırılan bir konudur. Eğer doğru bitkilere banyoda yer verirseniz bu mümkündür. Çok kuru alanları sevmeyen, neme ihtiyaç duyan bitkiler, banyoda yetiştirilebilir çünkü evlerin en nemli alanı banyolardır. Ancak güneş ışığına ihtiyaç duyan bitkiler, kesinlikle banyoda konumlandırılmamalıdır. Aksi halde bitkinizin yaprakları ya da çiçekleri solabilir, hatta canlılığını yitirebilir. Peki, banyoya ya da tuvalete koyulacak bitkiler nelerdir?

Bambu

Banyonuz için tercih edebileceğiniz en ideal bitkilerden biri bambudur. Bambu hem toprak gerektirmeyen hem de sürekli sulama istemeyen bir bitki türüdür. Suyun içine konulduğu için belli dönemlerde suyunun yenilenmesi dışında çok büyük bir bakıma ihtiyaç duymaz. Nemli ortamı sevdiği için banyolardaki yerini almaya devam eder.

Orkide

Orkidenin zarif uzun gövdesi ve güzelliği ile dillere destan çiçekleri, banyonuzun havasını bir anda değiştirecek. Orkidenin bakımı diğer bitki türlerine göre daha zor değildir ancak büyük bir özen ister. Nemli bir ortam, çok güneş ışığı almayan bir alan, orkidenin sağlığını olumlu etkiler. Sadece sabah ve akşam güneşini görmesi yeterlidir. Ancak söylediğimiz gibi yetiştirilmesi sırasında oldukça özenli davranılması gerekir.

Aşk Merdiveni

Banyoya koyulacak bitkiler arasındaki aşk merdiveni, evin pek çok alanında yetişebileceği gibi banyo alanlarına da kolayca uyum sağlayan bir bitkidir. Aşk merdiveni, nemli ortamı sevdiği ve yarı aydınlık alanda yetiştiği için banyo bitkileri arasındaki yerini alır. Dilerseniz tavana asılabilen saksı alarak, aşk merdiveninizi tavanda sergileyebilirsiniz. Bu sayede banyonuz oldukça doğal bir ortama sahip olacaktır.

Telgraf Çiçeği

Nemli ortamdan hoşlanan telgraf çiçeği, banyo çiçekleri denildiğinde akla ilk gelen bitkiler arasındadır. Ayrıca çok fazla su istemez. Sadece toprağının nemli kalması onun için yeterlidir. Banyo dekorasyonunuzda telgraf çiçeğine yer vererek şık bir alan oluşturabilirsiniz.

Sarmaşık

Eğer banyonuzda tropik bir etki yaratmak istiyorsanız sarmaşık, iyi bir seçenek olacak. Yeşil yaprakları ile yetiştiği alanı güzelleştiren sarmaşık, İhtiyacı olan nem oranını aldığında uzun süre canlılığını korur. “Banyoya hangi bitkiler konur?” diye merak edenler için en iyi alternatif bitkilerden biridir. Dileyenler, tavana asılan saksılarda yetiştirebilir.

Banyoya koyulacak bitkilerin sayısı oldukça fazladır. İlginizi çeken çiçek ve bitkiler ile doğallığın ön planda olduğu bir banyo dekore edebilirsiniz. Banyo bitkilerinden bazıları ise şöyledir:

  • Guzmanya
  • Kroton
  • Dağ palmiyesi
  • Zamia bitkisi
  • Kurdele çiçeği
  • Paşa kılıcı
  • Devetabanı
  • Fil kulağı çiçeği
  • Tillandsia (Hava Bitkisi)
  • Antoryum
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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