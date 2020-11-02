Adı, şu ana dek hiç duymayan biri için oldukça garip gelse de baobab yağı; baobab adlı bir ağaç türünün yine aynı isimli meyvesinden ayıklanan tohumlardan elde edilen bitkisel bir yağdır. Afrika ve Asya'da, özellikle tropikal bölgelerde yetişen bu ağaç türünün hem yüksekliği hem de genişliği 30 metreye kadar çıkabiliyor, şekliyle yüzlerce metre öteden bile fark edilebiliyor.

Üstelik baobab ağacının öyle tek bir çeşidi değil birçok türü bulunuyor. Ebegümecigiller familyasının bir üyesi olan baobab, tohumlarında bolca A vitamini, C vitamini, D vitamini ve E vitamini barındırması nedeniyle yağı yapılarak bolca değerlendiriliyor. İşte bu yağ da bahsini ettiğimiz baobab yağı oluyor. Bu yağ, içindeki bolca vitamin dışında aynı zamanda aminoasitler, beta-karoten ve tartarik asit yönünden de bolca zengin olmasıyla tanınıyor. Tam da bu sebeplerle cildin en yakın dostlarından biri olarak görülüyor.

BAOBAB YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Baobab Yağı Zarar Görmüş Cildi Onarır Ve Besler: Gerek cildiniz yaşlanma etkilerini gösteriyor olsun, gerekse güneş ya da zararlı ürünlerden etkilenmiş olsun baobab yağı bu anlamda yardımcı olabilir. İçeriğinde bulunan birçok iyileştirici madde sayesinde cildi derinden etkileyerek iyileştirme yeteneğine sahiptir. Yağ, birçok farklı vitamin açısından zengin olduğu için, erken yaşlanma belirtilerine karşı inanılmaz bir mücadele sergiler. Ayrıca içeriğindeki iltihap önleyiciler sayesinde de kızarıklık ve iltihaplanmayı da engeller. Yağ tortusu bırakmadan ve gözenekleri kapatmadan cilt tarafından çok kolay emilir. Bütün cilt tipleri için harikadır ve cilde pürüzsüz ve hoş bir görünüm kazandırır.

Gerek cildiniz yaşlanma etkilerini gösteriyor olsun, gerekse güneş ya da zararlı ürünlerden etkilenmiş olsun baobab yağı bu anlamda yardımcı olabilir. İçeriğinde bulunan birçok iyileştirici madde sayesinde cildi derinden etkileyerek iyileştirme yeteneğine sahiptir. Yağ, birçok farklı vitamin açısından zengin olduğu için, erken yaşlanma belirtilerine karşı inanılmaz bir mücadele sergiler. Ayrıca içeriğindeki iltihap önleyiciler sayesinde de kızarıklık ve iltihaplanmayı da engeller. Yağ tortusu bırakmadan ve gözenekleri kapatmadan cilt tarafından çok kolay emilir. Bütün cilt tipleri için harikadır ve cilde pürüzsüz ve hoş bir görünüm kazandırır. Doğal Bir Cilt Temizleyicisidir: Daha temiz bir cilde sahip olabilmek için temizleyici olarak baobab yağı kullanmak harika bir seçimdir. Kolay emilen bir yağ olduğu için cildi yağlı bırakmaz. Taşıyıcı yağ olarak cilde oldukça faydası olan jojoba yağı, bir miktar baobab yağı ve beş damla çıçırgan otu (yalancı iğde) yağını karıştırarak güzel bir temizleyici elde edebilirsiniz. Bütün bu yağları karıştırın ve yüze ve boyna nazik bir şekilde masaj yaparak uygulayın ve sonrasında durulayın.

Daha temiz bir cilde sahip olabilmek için temizleyici olarak baobab yağı kullanmak harika bir seçimdir. Kolay emilen bir yağ olduğu için cildi yağlı bırakmaz. Taşıyıcı yağ olarak cilde oldukça faydası olan jojoba yağı, bir miktar baobab yağı ve beş damla çıçırgan otu (yalancı iğde) yağını karıştırarak güzel bir temizleyici elde edebilirsiniz. Bütün bu yağları karıştırın ve yüze ve boyna nazik bir şekilde masaj yaparak uygulayın ve sonrasında durulayın. Günlük Nemlendiricidir: Baobab yağı; ciltte yağlı bir tortu bırakmadığı için iyi emilir ve cildi yumuşak ve pürüzsüz yapar. Bu yüzden günlük bir nemlendirici olarak kullanmak çok iyi bir fikirdir. Bütün vücut kullanımı için idealdir. Duş aldıktan sonra kullanmak oldukça faydalı olacaktır.

Baobab yağı; ciltte yağlı bir tortu bırakmadığı için iyi emilir ve cildi yumuşak ve pürüzsüz yapar. Bu yüzden günlük bir nemlendirici olarak kullanmak çok iyi bir fikirdir. Bütün vücut kullanımı için idealdir. Duş aldıktan sonra kullanmak oldukça faydalı olacaktır. Göz Altı Torbalarını Ortadan Kaldırmada Etkilidir: Gece geç saatlere kadar uyumamak, stres ve genetik gibi nedenlerle oluşan göz altı torbalarını gidermek için baobab yağı kullanılabilir. Baobab yağı; göz etrafını nemlendirerek kurulukla mücadele eder. 6 çay kaşığı baobab yağı, 1 çay kaşığı bal mumu, 5 damla ıtır yağını ve 5 damla havuç tohumu yağını mikserde karıştırarak kendi göz kreminizi yapabilirsiniz. Karışım kıvama ulaştıktan sonra bir kaba koyun ve serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Günde iki kere kullanacak şekilde cilt bakımı rutininize ekleyin.

Gece geç saatlere kadar uyumamak, stres ve genetik gibi nedenlerle oluşan göz altı torbalarını gidermek için baobab yağı kullanılabilir. Baobab yağı; göz etrafını nemlendirerek kurulukla mücadele eder. 6 çay kaşığı baobab yağı, 1 çay kaşığı bal mumu, 5 damla ıtır yağını ve 5 damla havuç tohumu yağını mikserde karıştırarak kendi göz kreminizi yapabilirsiniz. Karışım kıvama ulaştıktan sonra bir kaba koyun ve serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Günde iki kere kullanacak şekilde cilt bakımı rutininize ekleyin. Egzama ve Sedef Hastalığı Gibi Cilt Problemlerine Yararları: Baobab yağında bulunan iltihap önleyici bileşenler sayesinde egzama, sedef ve rosecea (gül hastalığı) gibi iltihaplanmış cilt durumlarının tedavisinde kullanılabilmektedir. Kuru cildi nemlendirmeye yardım eder, kızarıklığı azaltır ve egzama sebebiyle sürekli kaşınan bölgeleri iyileştirir. Baobab yağınınfaydalarını hızlıca görebilmek için problemli belirtiler görüldüğü anda etkilenen bölgeye uygulayın.

Baobab yağında bulunan iltihap önleyici bileşenler sayesinde egzama, sedef ve rosecea (gül hastalığı) gibi iltihaplanmış cilt durumlarının tedavisinde kullanılabilmektedir. Kuru cildi nemlendirmeye yardım eder, kızarıklığı azaltır ve egzama sebebiyle sürekli kaşınan bölgeleri iyileştirir. Baobab yağınınfaydalarını hızlıca görebilmek için problemli belirtiler görüldüğü anda etkilenen bölgeye uygulayın. Çatlakların Oluşmasını Engeller: İçeriğinde yüksek miktarda bulunan vitaminler ve cildin elastikiyetini koruma özelliği sayesinde sadece çatlakların oluşmasını önlemeye yardımcı olmaz, ayrıca görünümlerini de iyileştirir.

İçeriğinde yüksek miktarda bulunan vitaminler ve cildin elastikiyetini koruma özelliği sayesinde sadece çatlakların oluşmasını önlemeye yardımcı olmaz, ayrıca görünümlerini de iyileştirir. Baobab yağı hamilelik sırasında karın ve göğüs bölgesinde ve çatlakların görülmeye başladığı vücudun herhangi bir bölgesinde rahatlıkla kullanılabilir.

Çatlamış Dudaklara Faydaları: Baobab yağının harika bir nemlendirici olması bakımından çatlamış dudakları rahatlatmak ve nemlendirmek açısından da harikadır. Tek yapmanız gereken az bir miktar baobab yağını problemden kurtulana kadar dudaklarınıza sürmek. Günde bir ya da iki kere yeterli olacaktır.

Baobab yağının harika bir nemlendirici olması bakımından çatlamış dudakları rahatlatmak ve nemlendirmek açısından da harikadır. Tek yapmanız gereken az bir miktar baobab yağını problemden kurtulana kadar dudaklarınıza sürmek. Günde bir ya da iki kere yeterli olacaktır. Kuru ve Mat Saçlara: Eğer saçlarınız kuru ve mat ise baobab yağının inanılmaz yağ tedavisi özelliklerini saçları canlandırmak için kullanabilirsiniz. Metal bir kaba birer yemek kaşığı baobab yağı ve jojoba yağını koyun ve üzerine 10 damla lavanta yağı ekleyin. Bu kabı kaynayan suyun üzerine bırakarak yağların bir güzel karışmasını sağlayın. Kaptaki yağlar ısındıktan sonra bu yağı saçlarınıza kökten uca masaj yaparak uygulayın. Daha sonra sıcak ve ıslak bir havlu kullanarak başınızın etrafını sarın ve havlu soğuyana kadar bekletin ve saçınızı durulayın. Banyodan çıktıktan sonra karışımdan bir miktar avuç içinize dökün ve parmaklarınızla nemlendirmeyi artırmak için saçınıza uygulayın. (Saç derisinize değil) Ayrıca baobab yağı günlük kullanılan saç şekillendiricisine de eklenerek nemlendirme etkisi artırılabilir.

Eğer saçlarınız kuru ve mat ise baobab yağının inanılmaz yağ tedavisi özelliklerini saçları canlandırmak için kullanabilirsiniz. Metal bir kaba birer yemek kaşığı baobab yağı ve jojoba yağını koyun ve üzerine 10 damla lavanta yağı ekleyin. Bu kabı kaynayan suyun üzerine bırakarak yağların bir güzel karışmasını sağlayın. Kaptaki yağlar ısındıktan sonra bu yağı saçlarınıza kökten uca masaj yaparak uygulayın. Daha sonra sıcak ve ıslak bir havlu kullanarak başınızın etrafını sarın ve havlu soğuyana kadar bekletin ve saçınızı durulayın. Banyodan çıktıktan sonra karışımdan bir miktar avuç içinize dökün ve parmaklarınızla nemlendirmeyi artırmak için saçınıza uygulayın. (Saç derisinize değil) Ayrıca baobab yağı günlük kullanılan saç şekillendiricisine de eklenerek nemlendirme etkisi artırılabilir. Tahriş Olmuş Ve İltihaplanmış Kafa Derisini Rahatlatır: Kafa derisi iltihaplanma ve tahrişlerine karşı baobab yağı kullanılarak iyileştirici bir krem yapılabilir. Bir yemek kaşığı baobab yağı, çeyrek bardak hindistan cevizi yağı ve 5 damla nane yağını bir kaba koyun ve iyice karışıp krem kıvamına gelene kadar el mikseri ya da kaşıkla bir dakika kadar karıştırın. Bu karışımı kapaklı bir kaba koyun. Bu karışımı duş aldıktan 30 dakika kadar sonra bütün kafa derisini kaplayacak şekilde uygulayın.

Kafa derisi iltihaplanma ve tahrişlerine karşı baobab yağı kullanılarak iyileştirici bir krem yapılabilir. Bir yemek kaşığı baobab yağı, çeyrek bardak hindistan cevizi yağı ve 5 damla nane yağını bir kaba koyun ve iyice karışıp krem kıvamına gelene kadar el mikseri ya da kaşıkla bir dakika kadar karıştırın. Bu karışımı kapaklı bir kaba koyun. Bu karışımı duş aldıktan 30 dakika kadar sonra bütün kafa derisini kaplayacak şekilde uygulayın. Diş Eti Sağlığını İyileştirir: Baobab yağının faydaları arasında şişmiş, iltihaplanmış veya ağrılı diş etleri problemlerine iyi gelmesi de bulunmaktadır. Baobab yağını diş etlerini rahatlatmak ve sağlığını iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Az bir miktar yağ direk diş etlerine masaj yaparak uygulanabilir.

Baobab yağının faydaları arasında şişmiş, iltihaplanmış veya ağrılı diş etleri problemlerine iyi gelmesi de bulunmaktadır. Baobab yağını diş etlerini rahatlatmak ve sağlığını iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Az bir miktar yağ direk diş etlerine masaj yaparak uygulanabilir. Kollajen üretimini arttırır: Bol miktarda C vitamini içerir. C vitamini içeriğinden dolayı cildin kollajen üretimini hızlandırır. Bu sayede yaşlılık belirtileri azalır.

Bol miktarda C vitamini içerir. C vitamini içeriğinden dolayı cildin kollajen üretimini hızlandırır. Bu sayede yaşlılık belirtileri azalır. Tırnak bakımı sağlar: Tırnakların kolay kırılmasını engeller.

Tırnakların kolay kırılmasını engeller. İyi Bir Masaj Yağıdır:Besleyici olması sebebiyle masaj yağı olarak kullanılabilir. Masaj yapmak için 3 yemek kaşığı baobab yağı, ½ fincan jojoba yağı ile karıştırılır. 20 damla lavanta yağı Tüm yağlar bir şişeye konularak iyice çalkalanarak karıştırılır. Bu karışım masaj için kullanılabilir.

BAOBAB YAĞI NASIL KULLANILMALI?

Baobab yağı oldukça değerli bir yağdır. Cilt için istenilen faydayı görmek için saf kullanılması gerekmektedir. Baobab yağı bitkisel bir yağ olduğu için paraben vb.

koruyucular içeren perokimyasal ürünler (petrolataum, vazelin, likit parafin vb. kimyasallar) içeren kremlere göre hem çok doğal hem de çok etkilidir.

Yüzü temizledikten sonra 2-3 damla baobab yağını özellikle yaşlanma belirtilerinin olduğu bölgelere masaj yaparak uygulayın. Baobab yağı, tüm bu faydaları ve etkili özellikleri sayesinde birçok krem ve losyonun içeriğinde kullanılmaktadır. Bir yemek kaşığı katı hindistan cevizi yağının içine 1-1,5 kaşık baobab yağı ekleyerek cilde uygulanabilir.

El nemlendiricisi olarak: Birer yemek kaşığı shea yağı ve katı kakao yağını benmari usulü eritip içerisine bir çay kaşığı baobab yağı ilave edip bu karışımı buzdolabına koyun. Oldukça iyi bir el nemlendiricisi elde edilir.

Kaş ve kirpik bakımı için: Saça olan faydaları bilinen hint yağı ve baobab yağının karıştırılması kaş ve kirpikler için çok olumlu etkiler yapabilmektedir. Bir yemek kaşığı hint yağının içine bir çay kaşığı baobab yağı ilave edilirse kirpik ve kaşlar için oldukça besleyici bir yağ elde edilir. Saç kökleri için bu miktar aynı oranda artırılabilir.

Cilt lekeleri için: 20 ml pirinç kepeği yağı ile 20 ml baobab yağını karıştırılırsa cilt lekelerine faydalı bir karışım elde edilir.

Saçlar için: Saç kreminin büyüklüğüne göre, krem içerisine 5-10 damla baobab yağı eklenebilir. Saçlara tutunacak baobab yağı nemlilik esneklik ve parlaklık sağlayarak faydasını gösterecektir.