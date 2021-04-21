Son zamanlarda dünyada ve Türkiye'de kripto para birimleri bir hayli popüler oldu. Chiliz alytapısıyla çalışan FC Barcelona Fan Token'ı (BAR Coin) artık kripto para borsası Binance'de listelenecek. Bar Coin nedir?

BAR COİN NEDİR?

Chiliz ile İspanyol futbol kulübü Barcelona'nın ortaklığı ile ortaya çıkan bir kripto paradır. Haziran 2020'de piyasaya sürülmüştür. Bar Coin'in arz fiyatı ise 2 euro olarak belirlenmiştir.

Chiliz ($ CHZ) , Ethereum blok zincirinde chiliZ ve Socios.com platformu için dijital para birimi olarak hizmet veren bir ERC20 yardımcı program belirtecidir. Platformlarını başlatırken, diğer spor blockchain girişimlerinin yanı sıra, yeni bir token kategorisi ortaya çıktı: Taraftar Token. Socios.com platformuna girdikten sonra, henüz açıklanmayan kulüp ortakları, Taraftar Token Teklifi (FTO) olarak adlandırılan bir şeye ev sahipliği yapar.

Taraftarlar, Taraftar Tokenları elde etmek için bir kripto para birimi değişimi yoluyla $ CHZ satın almalıdır . Bir takıma veya kulübe özgü olan bu belirteçler, şifreli bir oylama defterine ve üyelik hakları sahipliğine erişim sağlayan sonlu, dijital bir varlıktır.

BİNANCE'DEN BAR COİN AÇIKLAMASI

Binance, Chiliz altyapısıyla çalışan BAR Coin'i Innovation Zone'da listeleyeceğini duyurdu. Bunun ardından yüzde 30 indirimli olarak BAR Coin yatırımcılara sunulurken, BNB sahipleri için abonelik TSİ 08.00'de başladı.

Binance kullanıcıları, TSİ 14:00 itibarıyla BAR/BTC, BAR/BUSD ve BAR/USDT pariteleriyle işlem yapmaya başladı.