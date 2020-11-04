Baraj dizisinin 12. son bölümde; Halil’in ölümü, Tarık ve Zahra’ya tahmin edemedikleri kadar büyük bir dert olmuştur. Halil’in yokluğunu idare etmeye çalışsalar bile Halil’i gömdükleri yerin şantiyeye dönüşmek üzere olması özellikle Tarık’a çok zor anlar yaşatacaktır.

BARAJ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Nehir’i bir kez daha kaybetmek istemeyen Nazım, ona evlenme teklif etmiştir. Fakat Ayşe’nin Nazım’ın kızı olma ihtimali Nehir’in kafasını karıştırmıştır. Nehir, Nazım’ı suçlayamasa da içinde olduğu durumdan rahatsızdır.

Nehir, Nazım, Zerrin, Nermin ve Ayşe’nin aynı çatı altında olması zaten büyük gerginlikler yaratırken, Tarık’ın onca derdi içinde hala Nehir’in peşinde olması gerginliği artıracaktır.