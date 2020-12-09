"Allah'ın bana nasip ettiği en güzel hediye"

Baraj 17. bölümde Tarık'ın planları işe yarıyor! Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” filminden televizyona uyarlanan Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Dün akşam 20.00'de 17. bölümüyle ekrana gelen Baraj'ın yeni bölümü merak ediliyor. Baraj 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık’ın planı işe yaramış, Halil’in cesedinin Nazım’ın bahçesinden çıkması Nazım’ı esas şüpheli yapmıştır. Nehir, rahatsız olsa da Nazım’ı kurtarabilmek için Hakan’dan yardım ister. Hakan, Nazım için başarılı bir avukat olan kardeşi Bahar’ı getirmiş olsa da Hakan’ın Nazım için bambaşka planları vardır… Bahar, Nazım’ı yeniden hapse girmekten kurtarabilecek midir?

BARAJ 18. BÖLÜM FRAGMANI

Sevilen dizi Baraj'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.