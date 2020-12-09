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Baraj 18. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Baraj 17. son bölüm

Baraj dizisinin 17. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 18. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 17. son bölüm özeti...

Baraj 18. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Baraj 17. son bölüm

Baraj dizisinin 17. son bölümünde; Tarık’ın, cinayeti Nazım’ın üzerine yıkma planı yolunda gitmiş ve Nazım hapise girmiştir. Nehir, Nazım'ı kurtarmak için harekete geçer. Baraj 18. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 17. son bölüm özeti...

BARAJ 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tarık’ın planı işe yaramış, Halil’in cesedinin Nazım’ın bahçesinden çıkması Nazım’ı esas şüpheli yapmıştır. Nehir, rahatsız olsa da Nazım’ı kurtarabilmek için Hakan’dan yardım ister. Hakan, Nazım için başarılı bir avukat olan kardeşi Bahar’ı getirmiş olsa da Hakan’ın Nazım için bambaşka planları vardır… Bahar, Nazım’ı yeniden hapse girmekten kurtarabilecek midir?

16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nehir, başına gelen kötü durumdan kurtulmayı başarsa da, kendini çok kötü hissediyordur. Bu yüzden Nazım, Nermin’in söylediği yalanı öğrenir öğrenmez Nehir’i yanına çağırdığında Nehir bir saniye bile düşünmeden Nazım’ın yanına gider. Ama Tarık’ın planı yüzünden Nazım ve Nehir’in birlikte mutlu olduğu günler ne kadar sürecektir?

BARAJ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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