Baraj dizisinin 28. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 29. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 28. son bölüm özeti...

BARAJ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BARAJ 28. BÖLÜM ÖZETİ

Nehir, Mert’i kaybetmenin eşiğindedir fakat Mert’ten ayrılmaya niyeti yoktur. Bunun için gerekirse karşısına Bahar’ı, yasayı ve hatta Nazım’ı bile almaya razıdır.

Tarık, Nehir’e yardımcı olmak istese bile bir taraftan Bahar’ın tehdidi diğer yandan ise Zahra’nın Meryem’i öldürmüş olmasıyla ilgilenmek zorundadır.