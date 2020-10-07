Baraj dizisi yeni bölümleriyle her Salı 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. 1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan Baraj dizisinin başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük yer alıyor. Dün akşam ekrana gelen Baraj dizisinde neler oldu? Dizi bitiminden hemen sonra 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

BARAJ 6 EKİM SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tüm baraj çalışanları için organize edilen yemekli eğlencede Tarık, Zerrin’den Nehir’in dolandırıcı olduğunu öğrenir. Tarık sinirle Nehir’in yanına gider. Nehir’e Nazım olmadığı gerçeğini söyler. Sert konuşur. Nehir yıkılır. Her şeyden habersiz Nazım, Nehir’in karşısına çıkar.

BARAJ 9. BÖLÜM FRAGMANI